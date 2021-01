SKECHERS ERNEUT AUF DER MBFW BERLIN / Fashion-Sneakers von Skechers für Rebekka Ruétz und Kilian Kerner auf dem Laufsteg

Dietzenbach (ots) - In gleich zwei digitalen Shows der Berlin Fashion Week wurden Models mit den modischen Schuhen von Skechers ausgestattet. Sowohl Rebekka Ruétz als auch Kilian Kerner haben eine einzigartige Auswahl an Retro-, Premium- und Performance-Sneakers und -Sandalen der globalen Schuhmarke ausgewählt, um diese mit ihren neuesten Kollektionen zu präsentieren.In ihrer vierten Fashion Week Kooperation mit Skechers präsentierte Rebekka Ruétz ihre, von der Natur und den Umständen und Herausforderungen des letzten Jahres inspirierten, Kollektionen "placeID" und "reSET" in einem vorab gedrehten Fashionvideo. Zu sehen ist das Leben im Lockdown, mit all seinen Facetten und Freizeitbeschäftigungen. Skechers kann sich zur aktuellen Fashion Show besonders vielseitig präsentieren und zeigt Sandalen auf unterschiedlichen Silhouetten in der Frühjahr/Sommer Kollektion sowie farbenfrohe Sneaker der UNO Kollektion in der Herbst/Winter Kollektion. Das Besondere der UNO Sneaker ist das Luftkissen in der Außensohle, welches teilweise sichtbar ist und höchsten Tragekomfort und ein besonders modisches Erscheinungsbild ermöglichen. Die Farben der Natur und die Silhouetten der Kollektion passen perfekt zu den Retro-Sandalen und den futuristischen, cleanen Skechers Sneakern.Kilian Kerner träumte während der Pandemie zu Hause von seiner Kollektion. "Mit geschlossenen Augen habe ich alles aus meinem Inneren entstehen lassen", sagte Kilian Kerner über die Entstehung seiner Kollektion, die eine "Traumwelt" für Männer und Frauen ist. Auf dem Runway präsentierten Models die Damen-Kollektion in besonders ausgefallenen Skechers Sneakern der limited Edition. Lange Kleider wurden mit klobigen Sandalen und weißen sowie schwarzen Skechers Max Cushioning Sneakern kombiniert. Bei den Herren ergänzten Sneaker der Produktkategorien Skechers Max Cushioning, Skech-Air und Skechers Uno auf ganz besonders modische Art und Weise die Looks von Kilian Kerner."Die Welt hat sich seit unserer letzten Teilnahme an der Berlin Fashion Week vor einem Jahr vielen Herausforderungen gestellt. Wir freuen uns daher umso mehr, wieder mit den beiden großartigen und kreativen Designern vereint zu sein", sagte Marvin Bernstein, geschäftsführender Gesellschafter von Skechers S.à.r.l. "Die Ereignisse im letzten Jahr haben die Kollektionen von Rebekka Ruétz und Kilian Kerner maßgeblich beeinflusst. Skechers hat hart daran gearbeitet, trendige Sandalen und Sneaker zu erschaffen, die unseren typischen Komfort bieten. Kooperationen wie diese sorgen für Begeisterung und erreichen modebewusste Verbraucher auf der ganzen Welt. "Rebekka Ruétz ist bekannt für ihre extremen und ungewöhnlichen Kreationen und für ihre geschickte Kombination außergewöhnlicher Materialien. In ihrer Kollektion schafft sie Mode für moderne Amazonen. 2009 gründete sie ihr eigenes Modelabel. 2013 gewann sie den STEFFL Best Newcomer Award. Seit Juli 2011 zeigt Ruétz zweimal jährlich ihre Kollektionen auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.Die erste Fashion-Show von Kilian Kerner fand im Sommer 2008 statt. Nach 16 Shows in Folge gönnte er sich eine Auszeit von der Berliner Fashion Week. Im Januar 2019 kehrte er unter dem Label KXXK, mit Designs für Damen und Herren, zur MBFW zurück und feierte gestern sein 20.Show-Jubiläum. Seine Kollektion wird kurz nach seiner Show online verfügbar sein (www.kilian-kerner.de (http://www.kilian-kerner.de)).Allein in den letzten drei Jahren sind Models in Skechers-Schuhen über die Catwalks in New York, London, Mailand, Berlin, Schanghai, Moskau und Budapest gelaufen.Pressekontakt:SKECHERS USA Deutschland GmbHAnna-Maria BauschWaldstraße 6663128 Dietzenbach+49 (0) 6074-40722-65annab@eu.skechers.comOriginal-Content von: Skechers USA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell