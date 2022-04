SKAN Aktie: Erfolgreiches Geschäftsjahr!

Die SKAN Group AG, Weltmarktführerin bei hochwertigen Isolatorsystemen für aseptische Produktionsprozesse in der (bio-)pharmazeutischen Industrie, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Das Unternehmen setzte seinen Wachstumskurs fort und steigerte Auftragseingang und Umsatz auf neue Rekordwerte. Im Oktober wurde zum ersten Mal die Schwelle von 1.000 Mitarbeitern überschritten. Der Umzug in den neuen, modernen Hauptsitz in Allschwil und der erfolgreiche Börsengang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



