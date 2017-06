SKANDAL! Die autorisierte Bandbiografie zum 40-Jährigen Bandjubiläum der Spider Murphy Gang. Die einmalige von der gesamten aktuellen Band handsignierte Sonderausgabe (FOTO)

Berlin (ots) -SKANDAL! DIE AUTORISIERTE BANDBIOGRAFIE DER SPIDER MURPHY GANGÜberall im Buchhandel, und auch bei Amazon: http://amzn.to/2rTlwgoIhre Tophits, darunter »Skandal im Sperrbezirk« (Skandal um Rosie)und »Schickeria« sind heute noch populär und haben die Spiders zueiner der erfolgreichsten Livebands im deutschsprachigen Raumgemacht. Soeben ist die autorisierte Biografie der bayerischenKultband, die im Oktober 2017 ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum in derMünchner Olympiahalle feiert, erschienen!Jedem Musiker der Spider Murphy Gang wurde ein eigenes Kapitelgewidmet, in dem dessen musikalische Vita bis zum Eintritt in dieBand nachgezeichnet wird. Ebenso werden jene Personen beleuchtet, dieim Hintergrund den Erfolg der Spider Murphy Gang steuern,insbesondere das Management, die Bühnentechnik und die Fans. Eineweitere Grundlage bilden Zeitungsartikel seit den Siebzigern, die demumfangreichen Pressearchiv der Band entnommen wurden. Entstanden istein spannendes und facettenreiches Buch zur neueren deutschenpopulären Musikgeschichte.DIE PRESSE ÜBER DAS BUCH:»Es ist nicht nur ein Buch für die Spider-Murphy-Gang-Fans,sondern es ist wirklich eine Zeitreise. Für Leute, die sich fürdeutsche Popkultur interessieren.« Radio MDR Thüringen»Autor Mäckler hat alles akribisch und sehr leichtfüßig zusammengetragen. Abgerundet mit zwei Bildteilen, die 40 Jahre Bandgeschichtestreifen. Vom Spider-Vorläufer 'The Wavebreakers' über eineMomentaufnahme mit Chuck Berry bis zum Bandfoto vor demKarl-Marx-Denkmal in der gleichnamigen Stadt.« Schall»Die Spider Murphy Gang feiert Geburtstag, den Vierzigsten, imHerbst auch in der Münchner Olympiahalle und gerade mit einerbrandneuen Bandbiographie namens 'Skandal'.« BR2»Sie spielten vor US-Soldaten und in der DDR. Die offizielleBandbiografie der Spiders erzählt nun von der sagenumwobenen Zeit,als Menschen noch Barney oder 'Rolling Schorsch' hießen.« SüddeutscheZeitung»Vor allem die ausführlichen Selbstauskünfte der jeweiligenBandmitglieder bieten interessante Einblicke in die Gründungszeit unddas Innenleben der Gruppe, die alles andere als eine künstlicherzeugte Kreatur der Popindustrie ist. Besonders spannend sind dieBerichte über ihre musikalischen Anfänge, die belegen, dass dieGründungsmitglieder der Band, vielleicht mit Ausnahme des PianistenMichael Busse, keineswegs prädestiniert waren für eine steilemusikalische Karriere. Bassist und Sänger Günther Sigl, GitarristGerhard Gmell alias Barny Murphy und Schlagzeuger Franz Trojan sindweniger professionell ausgebildete Musiker als außergewöhnlichtalentierte Autodidakten, die, kaum dass sie selbständig denPlattenspieler bedienen konnten, dem Rock 'n' Roll in diversenSpielarten verfielen.« Süddeutsche ZeitungAndreas Mäckler SKANDAL! Die autorisierte Bandbiografie der SpiderMurphy Gang 320 Seiten + 2 Bildteile mit je 16 Seiten Gebunden mitSchutzumschlag ISBN 978-3-86265-628-8 19,99 EUR (D) Schwarzkopf &Schwarzkopf Verlag, Berlin 2017 www.schwarzkopf-schwarzkopf.deAusführliche Informationen beim Verlag unter http://www.schwarzkopf-verlag.net/store/p978/SKANDAL!_- Signierte_Sonderausgabe_- 3333_Exemplare!.html Überall im Buchhandel, und auch bei Amazon:http://amzn.to/2rTlwgoPressekontakt:Sabrina Detje, 030 - 44 33 63 012sabrina.detje@schwarzkopf-schwarzkopf.deOriginal-Content von: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell