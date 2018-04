SKANDAL! TELE 5 zeigt Filme ...

München (ots) -Neue Film-Reihe auf TELE 5: SKANDAL - Filme, die Geschichteschrieben: "Reservoir Dogs", "Natural Born Killers", "Die blaueLagune", "Irreversibel", "Jud Süß" uvm. Jeder zu seiner Zeit einSkandal.Start der neuen TELE 5-Brand "SKANDAL - Filme, die Geschichteschrieben": 24. April 2018, 22:20 Uhr mit Quentin Tarantinos"Reservoir Dogs".Präsentiert wird die Reihe vom immer wieder kontroversdiskutierten Regisseur Oskar Roehler.Oskar Roehlers neuer Kino-Film "HERRliche Zeiten" startet am 3.Mai 2018 im Kino.Nach "D-Movies - Die besten deutschen Filme aller Zeiten" startetTELE5 eine weitere starke Film-Brand: "SKANDAL - Filme, dieGeschichte schrieben". Großes Kino ohne Tabus. Wirklich aufrüttelndeFilme, die zu ihrer Zeit für mehr als nur Gesprächsstoff gesorgthaben.In der neuen Reihe zeigt TELE 5 Filme, "die sich aus einermoralfreien Vielfalt hervorheben und die tiefen Wertvorstellungenihrer Zuschauer untergraben", urteilt Oskar Roehler, Testimonial für"SKANDAL - Filme, die Geschichte schrieben"."Ich bin beeindruckt, mit wieviel Herzblut TELE 5 seine Filmeeinordnet und einen tiefgründigen Rahmen schafft, der vermittelt,warum sich der Sender für einen Film entschieden hat und diesenempfiehlt." Roehler kündigt als Testimonial jeden einzelnen Film anund begründet, warum er zu seiner Zeit ein "SKANDAL" gewesen ist. "Dabraucht man nicht viel zu erklären. Einschalten genügt. Da ist immerwas dabei."Am 24. April ist es soweit. "SKANDAL - Filme, die Geschichteschrieben".Alle Filme, alle Infos unter www.skandal-filme.deANDERS IST BESSER.Neuer Film von Oskar Roehler ab 3. Mai 2018 im Kino! Ab 3. Mai2018 brechen mit Oskar Roehlers neuem Film HERRliche Zeiten an:Modern, skrupellos, ausbeuterisch und dekadent. Was hat der Sohneines reichen Scheichs mit dem geplanten Swimmingpool einesverkrachten Schönheitschirurgen zu tun? Und was die Sinn- undLebenskrise einer Gartenarchitektin mit den Plänen und Absichteneines undurchsichtigen Dieners, der sich als Haussklave anbietet? InHERRliche Zeiten wirft Regisseur Oskar Roehler einenunvergleichlichen Blick hinter die Kulissen einer saturiertenGesellschaft, die ihren Wohlstand auf Ausbeutung und Gier stützt.Pressekontakt:Für Rückfragen:TELE 5Nico WirtzLeiter KommunikationTel.: +49 (89) 649568-176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell