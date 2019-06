SJW: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Für die Aktie SJW aus dem Segment "Wasserversorgung" wird an der heimatlichen Börse New York am 11.06.2019, 00:57 Uhr, ein Kurs von 61,71 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir SJW auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die SJW-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die SJW-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SJW vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 72 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,64 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (61,73 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält SJW somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei SJW aktuell 1,94. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung". SJW bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der SJW-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 59,98 USD mit dem aktuellen Kurs (61,73 USD), ergibt sich eine Abweichung von +2,92 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (61,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,1 Prozent), somit erhält die SJW-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.