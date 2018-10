SI-Tech Information: DAS sind mal Neuigkeiten!

Für die Aktie SI-Tech Information stehen per 18.10.2018 14,2 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. SI-Tech Information zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Nach einem bewährten Schema haben wir SI-Tech Information auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt SI-Tech Information mit einer Rendite von -55,89 Prozent mehr als 37 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,15 Prozent. Auch hier liegt SI-Tech Information mit 40,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über SI-Tech Information wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält SI-Tech Information auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet SI-Tech Information nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 0,26 Prozentpunkte (1,65 % gegenüber 1,39 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".