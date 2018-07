SI: Jetzt könnte alles passieren

Der SI-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 14,5 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".Unser Analystenteam hat SI auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,66 Prozent und liegt damit 0,92 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking, 2,57). Die SI-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Weiterlesen...