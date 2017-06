SI Group unter den obersten 10 Prozent für Global Corporate Social Responsibility

Das Unternehmen erhält am Weltumwelttag seinen zweitenSilber-Award von EcoVadisSchenectady, New York (ots/PRNewswire) - SI Group(http://www.siigroup.com/), einer der weltweit führenden Entwicklerund Hersteller von chemischen Zwischenprodukten, Spezialharzen undLösungen, hat seine zweite Silber-Bewertung für Corporate SocialResponsibility (Unternehmerische Sozialverantwortung) von EcoVadiserhalten, einer internationalen Organisation, dieNachhaltigkeitsbewertungen für weltweite Lieferketten liefert. Die SIGroup befindet sich unter den obersten 10 Prozent von über 30.000Unternehmen in aller Welt, die von EcoVadis bewertet wurden.Die Corporate Social Responsibility (CSR)-Scorecards von EcoVadisbewerten Zulieferer in den Bereichen Umwelt, Ethik und sozialePraktiken in 150 Einkaufskategorien und 110 Ländern. Die Methodologievon EcoVadis deckt 21 Einzelkriterien in vier Kategorien ab, u. a.:Umwelt, faire Arbeitspraktiken, Ethik und faire Geschäftspraktikensowie Lieferkette. Die Methodologie ist auf internationalenCSR-Standards aufgebaut, einschließlich der Global ReportingInitiative, der United Nations Global Compact und der ISO 26000, die150 Ausgabenkategorien und 140 Länder abdecken. Weitere Informationenfinden Sie unter www.ecovadis.com."Gutes tun, wenn es gut läuft, ist nicht nur eineGeschäftsphilosophie, sondern eine moralische Verpflichtung", soFrank Bozich, Präsident und CEO der SI Group. "Wir glauben von ganzemHerzen, dass der private Sektor dazu beitragen sollte, dieHerausforderungen der Welt zu lösen, und eine Komponente davonbeinhaltet starke Beziehungen zu verantwortlichen Zulieferern, derenWerte mit den unsrigen übereinstimmen. Wir fühlen uns geehrt, dieseBewertung das zweite Jahr zu erhalten, denn diese Errungenschaftzeigt unser starkes Engagement für Lieferkettenverwaltung auf einerglobalen Skala."Die SI Group hat nicht nur eine positive Bewertung von EcoVadiserhalten, sondern ist auch seit über 25 Jahren Mitglied desResponsible Care®-Programms des American Chemistry Council.Responsible Care® ist eine weltweite Initiative mit dem Ziel, dieLeistungen für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit ständig zuverbessern. Sie soll die Gesundheit und die Sicherheit vonAngestellten, Gemeinschaften und der gesamten Umwelt verbessern unddie Branche in eine sicherere und nachhaltigere Zukunft führen.Über den WeltumwelttagDer Weltumwelttag ("World Environment Day", kurz: WED) ist derwichtigste Tag der United Nations für die Förderung des weltweitenBewusstseins und von Aktionen für den Schutz unserer Umwelt. Seitseinen Anfängen im Jahr 1974 hat er sich zu einer globalen Plattformfür Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und wird in über 100 Ländernweithin gefeiert. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.worldenvironmentday.global/.Über die SI GroupDie SI Group ist einer der weltweit führenden Entwickler undHersteller von chemischen Zwischenprodukten, Spezialharzen undLösungen, die für die Qualität und Leistung unzähliger Industrie- undVerbrauchsgüter entscheidend sind. Das Unternehmen wurde 1906gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schenectady im US-BundesstaatNew York. Die SI Group ist ein Familienunternehmen und beschäftigtweltweit über 2.800 Mitarbeiter. Die SI Group betreibt 20Produktionsstätten auf fünf Kontinenten und verzeichnet einenJahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Im Jahr 2017 erhielt dieSI Group ihren zweiten Silber-Award für Corporate SocialResponsibility (Unternehmerische Sozialverantwortung) von EcoVadisund ist unter den obersten 10 Prozent von über 30.000 Unternehmen inaller Welt gelistet. SI Group steht für The Substance Inside. WeitereInformationen finden Sie unter www.siigroup.com.Pressekontakt:Tara MorganPublic Relations & Communications ManagerSI Group, Inc.+ 1 518-347-4194tara.morgan@siigroup.comFoto - http://mma.prnewswire.com/media/519550/SI_Group_2017_CSR.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/519517/SI_Group_Global_Headquarters.jpgOriginal-Content von: SI Group, übermittelt durch news aktuell