SI Group kündigt Kapazitätserweiterung für Klebrigmacher in China an

Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - Investition in Nanjing fördert wachsende Marktmöglichkeiten in der RegionDie SI Group, ein globaler Marktführer im Bereich innovative Technologien für Hochleistungsadditive, Prozesslösungen, Pharmawirkstoffe und chemische Zwischenprodukte, gab heute ihre Pläne für die Kapazitätserweiterung seiner chinesischen Anlage in Nanjing bekannt. Diese Erweiterung wird die Produktion um über 50 % steigern und den Standort zu einem regionalen Knotenpunkt für branchenführende Klebrigmacher machen sowie die Harzproduktion und -technologie fördern.Die Nanjing-Investition der SI Group steht im Einklang mit der angestrebten Neudefinition ihres Geschäftsmodells, um den neuen Trends in der Reifenbranche gerecht zu werden. "Wir haben die richtigen Schritte eingeleitet, die für einen Kapazitätsausbau in dieser entscheidenden wachstumsstarken Region notwendig sind", erklärte Robert Kaiser, Vice President für Rubber & Adhesives Solutions der SI Group. Er fügte hinzu: "Durch diese Erweiterung können wir unsere Angebote und unsere Position im Markt abgrenzen und unseren Kunden überlegene Lösungen bieten."Die Erweiterung der SI Group in Nanjing umschließt ebenfalls Initiativen zur Energieeinsparung sowie Nachhaltigkeitsmaßnahmen in Übereinstimmung mit der hochregulierten chinesischen Chemieindustrie.Die SI Group hat langjährige Erfahrung bei der Herstellung von Klebeharzen, mit denen die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Reifen gesteigert werden. Neben Klebeharzen verfügt das Unternehmen über ein solides Portfolio von Bindeharzen sowie härtenden und verfestigenden Harzen, die weltweit hergestellt werden. Das Unternehmen wird gegenwärtig einer Umwelt- und Sicherheitsprüfung gemäß sämtlicher lokaler chinesischer Regierungsvorschriften unterzogen, um die Genehmigung für die Erweiterung seiner Anlage in Nanjing zu erhalten.Informationen zur SI GroupDie SI Group ist ein globaler Marktführer im Bereich innovative Technologien für Hochleistungsadditive, Prozesslösungen, Pharmawirkstoffe und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen der SI Group sind für die Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Verbrauchsgüter in den Branchen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraft- und Schmierstoffe, Ölfelder, Pharmazeutika und Industrieharze unverzichtbar. Der Hauptsitz der SI Group befindet sich in Schenectady (New York). Das Unternehmen betreibt über 30 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten und beschäftigt weltweit in 90 Ländern über 3.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei ungefähr zwei Milliarden USD. Die SI Group treibt durch ihren Innovationsgeist den Wandel voran, um durch ihre Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Resultate Mehrwert zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.siigroup.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2911088-1&h=3546989734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2911088-1%26h%3D1476785678%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.siigroup.com%252F%26a%3Dwww.siigroup.com&a=www.siigroup.com).