SI Group gibt neue Unternehmensleitung bekannt

Die Bekanntgabe folgt auf den Abschluss des Verkaufs an SK CapitalPartnersSchenectady, New York (ots/PRNewswire) - Die SI Group(http://www.siigroup.com/) - ein führender weltweit aktiverEntwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven,Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten - gabheute ihre neue Unternehmensleitung bekannt. Diese Änderungen folgenauf den Abschluss der Übernahme der SI Group durch SK CapitalPartners (http://www.skcapitalpartners.com/) am 15. Oktober 2018. SKCapital Partners ist eine Private-Investment-Firma, die sich auf dieSektoren Spezialmaterialien, Chemikalien und Pharmazeutikakonzentriert. Die Transaktion schloss die Zusammenführung der SIGroup mit Addivant ein - seit 2013 ein Portfolio-Unternehmen von SKCapital und ein führender weltweit aktiver Produzent vonSpezialadditiven. Das neue kombinierte Unternehmen wird unter derMarke "SI Group" vermarktet und von der folgenden Unternehmensleitunggeführt:- Frank Bozich, CEO, SI Group- John Steitz, CEO, "Additive"- Chris Cornille, Senior Vice President, "Lieferkettendienste"- Brooke Manrique, Senior Vice President, "Personalwesen undKommunikation"- Tom Masterson, Senior Vice President, "Chefsyndikus undregulatorische Angelegenheiten"- Wei Ru, Senior Vice President, "Engineering und Prozesstechnologie"- Paul Tilley, Senior Vice President, "Chemische Zwischenprodukte undIndustrieharze"- Patrick Weinberg, Senior Vice President und Chief Financial Officer- Rich White, Senior Vice President, "Produktion sowieUmwelt/Gesundheit/Sicherheit/Qualität"Darüber hinaus wurde das neue Unternehmen um mehrere strategischeGeschäftseinheiten herum strukturiert, die sich ausschließlich aufProduktangebote und Innovation sowie ein überlegenesKundenbeziehungsmanagement konzentrieren werden. Zu derenFührungskräften gehören:- Katie Ellet, Vice President, "Ölfeld-Lösungen"- Philip Ingham, Vice President, "Industrieharze und Spezialprodukte"- Robert Kaiser, Vice President, "Gummi und Klebstoffe"- Chris Roberts, Vice President, "Kraft- und Schmierstoffe"Die SI Group wird von Frank Bozich und John Steitz geführt -bewährte Führungskräfte aus der Chemiebranche mit über 75 Jahrenkombinierter Erfahrung. "Mit diesen organisatorischen Änderungenmachen wir uns die Schlüsselkompetenzen und Fähigkeiten unsererFührungsteams zu Nutze. Die Struktur ermöglicht uns einen festenFokus auf externe Entwicklungen. Wir werden mit unseren Kundenstärker auf Kooperation gründende Beziehungen kultivieren können", soFrank Bozich, CEO. John Steitz, CEO des Bereichs "Additive", fügtehinzu: "Wir werden besser in der Lage sein, Kunden überlegenen Nutzenzu bieten, und werden Veränderungen in den weltweiten Marktkräften,die auf die Branche einwirken, noch durchdachter, systematischer undmit noch besserer Antizipation angehen können."Informationen zum Werdegang der Personen finden Sie unterhttp://www.siigroup.com/leadership.asp.INFORMATIONEN ZUR SI GROUPSI Group ist ein führender weltweit aktiver Entwickler undHersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutikaund chemischen Zwischenprodukten - mit starken Marktpositionen in denBranchen Kunststoffe, Erdölfelder, Gummi, Kraft- und Schmierstoffe,Pharmawirkstoffe und Industrieharze. Die Lösungen der SI Group sindessenziell wichtig für die Qualität und Leistungsfähigkeit zahlloserIndustrie- und Konsumgüter. Haupt-Unternehmenssitz der SI Group istSchenectady, New York. Das Unternehmen betreibt über 30Produktionseinrichtungen auf fünf Kontinenten mit etwa 2 Mrd.US-Dollar Jahresumsatz und beschäftigt weltweit über 3.000Mitarbeiter. Die SI Group ist ein Portfolio-Unternehmen von SKCapital Partners (https://skcapitalpartners.com/). 2018 erhielt dieSI Group für ihre demonstrierte unternehmerische sozialeVerantwortung zum dritten Mal den "Silver Award" von EcoVadis undrangiert damit in den obersten sieben Prozent von über 45.000Unternehmen aus aller Welt. Die SI Group ist "The Substance Inside".Weitere Informationen erhalten Sie unter www.siigroup.com.Pressekontakt:Tara MorganSI Group, Inc.+ 1 518-347-4194tara.morgan@siigroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/779723/SI_Group_Global_Headquarters.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpgOriginal-Content von: SI Group, übermittelt durch news aktuell