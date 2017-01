SI Group gibt Änderungen in der Geschäftsführung bekannt

Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - SI Group(http://www.siigroup.com/), einer der weltweit führenden Herstellervon chemischen Zwischenprodukten, Spezialharzen und Lösungen, gabheute eine Neuausrichtung der Unternehmensführung bekannt.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/453896/SI_Group_Headquarters_Schenectady_New_York.jpgDie folgenden Positionsänderungen traten am 1. Januar 2017 inKraft:- Stephen Haller übernahm die Position Senior-Vizepräsident,Nordamerika;- Philip Ingham übernahm die Position Senior-Vizepräsident, Strategy& New Business Development;- Paul Tilley übernahm die Position Senior-Vizepräsident, BusinessExcellence & Global Key Accounts und- Andreas Missy (neu im Führungsteam) übernahm die PositionVizepräsident, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika).Diese Änderungen folgen dem angekündigten Ruhestand von WilliamScheffer, Vizepräsident der Abteilung Operational Excellence, dermehr als 35 Jahre im Unternehmen tätig war. Andreas Missy, dieneueste Ergänzung des Führungsteams, war zuvor als Senior Director ofFinance für Europa, den Nahen Osten und Afrika im Unternehmen tätig.Die übrigen Veränderungen unterstützen die strategische Ausrichtungdes Unternehmens auf erstklassige Leistung."Diese organisatorischen Veränderungen erweitern die wesentlichenKompetenzen und Fähigkeiten unseres Führungsteams", so Frank Bozich,Präsident und Geschäftsführer. "Die Neuausrichtung positioniert unsso, dass wir im Rahmen unserer Wachstumsstrategie im Jahr 2017erfolgreich neue Geschäftsfelder integrieren und erweitern können."Zu den weiteren Mitgliedern des Führungsteams der SI Groupgehören:- Frank A. Bozich, Präsident und Geschäftsführer- Richard P. Barlow, Senior-Vizepräsident, Finanzvorstand undSchatzmeister- Christopher K. Cornille, Vizepräsident, Supply Chain Services- Emmanuel Hess, Vizepräsident, Asien-Pazifikraum- Thomas J. Masterson, Vizepräsident und General Counsel- Deborah Patterson, Vizepräsidentin, Global Human Resources- João Paulo Porto, Vizepräsident, SüdamerikaFotos und Biografien finden Sie unterhttp://www.siigroup.com/leadership.asp.Über die SI Group:Die SI Group ist einer der weltweit führenden Entwickler undHersteller von chemischen Zwischenprodukten, Spezialharzen undLösungen, die für die Qualität und Leistung unzähliger Industrie- undVerbrauchsgüter entscheidend sind. Das Unternehmen wurde 1906gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schenectady im US-BundesstaatNew York. Die SI Group ist ein Familienunternehmen und beschäftigtweltweit über 2700 Mitarbeiter. Die SI Group betreibt 20Produktionsstätten auf fünf Kontinenten und verzeichnet einenJahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Im Jahr 2016 erhielt dieSI Group einen Silber-Award für Corporate Social Responsibility(Unternehmerische Sozialverantwortung) von EcoVadis und ist unter denobersten 13 Prozent von über 25.000 Unternehmen in aller Weltgelistet. SI Group steht für The Substance Inside. WeitereInformationen finden Sie unter www.siigroup.com.Pressekontakt:Tara MorganPublic Relations & Communications ManagerSI Group, Inc.+1-518-347-4194tara.morgan@siigroup.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpgOriginal-Content von: SI Group, übermittelt durch news aktuell