SI-BONE Inc. gibt die Veröffentlichung von prospektiven Langzeit-Ergebnissen nach 3 Jahren einschließlich der Daten einer randomisierten, kontrollierten Studie mit 103 Patienten nach einer Iliosakralgelenk-Fusion mit dem dreieckigen iFuse Implant Syst...

Ergebnisse schließen auch 57 Patienten nach 4 Jahren ein, beidenen sich eine anhaltende Beständigkeit der Ergebnisse gezeigt hatSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SI-BONE, Inc., einUnternehmen für Medizintechnik, das ein Pionier bei der Behandlungdes Iliosakralgelenks (Sacroiliac (SI) Joint) mithilfe vonminimalinvasiven chirurgischen (Minimally Invasive Surgical, MIS)Eingriffen unter Verwendung des iFuse Implant System® ("iFuse") ist,hat die Veröffentlichung der Ergebnisse einerLangzeit-Ergebnis-Studie mit Namen LOIS (Long Term Outcomes fromINSITE and SIFI) bekannt gegeben. Die Publikation unter dem TitelLong-term prospective outcomes after minimally invasive trans-iliacsacroiliac joint fusion using triangular titanium implants1(Prospektive Langzeit-Outcomes nach minimalinvasivertransiliosakraler Gelenkfusion unter Verwendung von dreieckigenTitanimplantaten) stellt 3-Jahres-Ergebnisse einerPatienten-Untergruppe vor, die an der randomisierten, kontrolliertenUS-Studie INSITE (Investigation of Sacroiliac Fusion Treatment)2sowie an der prospektiven, multizentrischen US-Studie SIFI(Sacroiliac Joint Fusion with iFuse Implant System)3 teilgenommenhaben. Die 3-Jahres-Ergebnisse von LOIS zeigten, dass dieVerbesserungen bei Schmerzen, der Funktionsfähigkeit und bei derLebensqualität, die nach 2 Jahren erreicht worden waren, auch nach 3Jahren anhielten. Zudem blieben die Zufriedenheit der Patienten beidenjenigen, die mit dem iFuse Implant (in den USA seit 2009verfügbar) behandelt worden waren, auf einem hohen Niveau. Es wurdenkeine unerwünschten Vorkommnisse berichtet, die im anschließendenNachsorgezeitraum mit dem verwendeten Implantat oder dem Eingriff inZusammenhang gebracht werden konnten.Die 3-Jahres-Ergebnisse der LOIS-Studie umfassen 103 an 12medizinischen Zentren untersuchte Patienten mit einer Erkrankung desIliosakralgelenks aufgrund einer degenerativen Sakroiliitis odereiner Sprengung des Iliosakralgelenks. Die Patienten wurden zu Beginnder Studie sowie jeweils nach 3, 4 und 5 Jahren im Rahmen einerNachuntersuchung begutachtet. Die Quote bei der Nachuntersuchung nach3 Jahren lag bei 93 Prozent. Der durchschnittliche VAS-Wert derSchmerzen des Iliosakralgelenks lag bei 81,5 (VAS-Schmerzskala 0 bis100) und sank nach 3 Jahren auf einen Wert von 26,2, was eineVerbesserung um 55 Punkte bedeutet (Figure 1). Der durchschnittlichepräoperative Wert des Oswestry Disability Index (ODI) betrug 56,3 undging nach 3 Jahren auf einen Wert von 28,2 zurück, womit eineVerbesserung um 28,1 Punkte erreicht wurde (Figure 2)."Die LOIS-Ergebnisse nach 3 Jahren zeigen, dass die klinischsignifikanten Verbesserungen sowohl bei den INSITE-Patienten als auchbei den SIFI-Patienten auch nach 3 Jahren anhaltend waren, womitgezeigt werden konnte, dass die Vorteile einer Fusion desIliosakralgelenks mit iFuse von Dauer sind", sagte Emily Darr, MD,Assistant Professor für orthopädische Chirurgie am Medical Universityof South Carolina College of Medicine und Hauptautorin derVeröffentlichung. "Des Weiteren wurde die Bestimmung des Mittelwertsder Schmerzen des Iliosakralgelenks zwar als herausforderndbeschrieben, allerdings legen unsere Ergebnisse nahe, dass eineErkrankung des Iliosakralgelenks zuverlässig mithilfe einerangemessenen Krankheitshistorie, einer körperlichen Untersuchung unddes Ansprechens auf die diagnostische Infiltration diagnostiziertwerden und effektiv behandelt werden kann.""Auf der Grundlage von 56 Veröffentlichungen zum iFuse imPeer-Review-Verfahren haben vierzehn (14) kommerziell ausgerichteteVersicherer positive Coverage Policies für MIS-Eingriffe beimFusionsverfahren im Iliosakralgelenk exklusiv für das dreieckigeiFuse Implant System von SI-BONE aufgelegt und kein anderesFusionsimplantat für das Iliosakralgelenk wird von diesenVersicherern abgedeckt", so Daniel Cher, MD, Vice President desBereichs Clinical Affairs bei SI-BONE.Informationen zur Fehlfunktion des Iliosakralgelenks DasIliosakralgelenk wurde bei 15-30 Prozent der Patienten, die unterchronischen Schmerzen im unteren Rücken leiden, als Schmerzursacheidentifiziert,4-7 sowie bei bis zu 43 Prozent der Patienten mit neuenoder dauerhaften Schmerzen im unteren Rücken nach einer lumbalenFusion.8 Bei einer Fehlfunktion des Iliosakralgelenks kommt es häufigzu Fehldiagnosen und Schmerzen, die auf die Fehlfunktion zurückgehenund können fälschlicherweise anderen Ursachen zugeschrieben werden.Eine Funktionsstörung des Iliosakralgelenks kann festgestellt werden,wenn ein Patient direkt über den oberen hinteren Darmbeinstachel(Spina iliaca posterior superior) als schmerzende Stelle deutenwürden (auch als Fortin-Finger-Test bekannt)9. Hinzu kommt noch eineReihe von im positiven Sinn herausfordernde Bewegungen, die dasIliosakralgelenk unter Stress setzen und Schmerzen auslösen. ZurBestätigung der Diagnose sind anschließend durch bildgebendeVerfahren unterstützte diagnostische Injektionen erforderlich. DasIliosakralgelenk ist das größte der acht Hauptgelenke im menschlichenKörper und es ist das letzte, für das noch eine bewährte chirurgischeBehandlungslösung fehlte. Das iFuse Implant, das erstmals 2009 vonder FDA zugelassen wurde, ist das einzige medizintechnische Implantatzur Behandlung von Ursachen einer Iliosakralgelenkstörung, das durchdie Veröffentlichung von signifikanten klinischen Nachweisen, wozuauch Level-1-Studien gehören, welche die Sicherheit und langfristigeWirksamkeit, einschließlich der anhaltenden Schmerzlinderung,bestätigen and damit untermauert wird. Das iFuse Implant wurdespeziell für extreme Belastungen entwickelt, die sich beim Tragen vonLasten ergeben und bei der einzigartigen übertragenden Drehbewegungdes Iliosakralgelenks, die auch als Nutation bezeichnet wird,entstehen. Seine erfolgreiche Anwendbarkeit wurde durch mehr als 50im Peer-Review-Prozess begutachtete Publikationen, einschließlichzweier randomisierter kontrollierter Level-1-Studien, bestätigt.(www.si-bone.com/results).Informationen zu SI-BONE, Inc. SI-BONE, Inc.(http://www.si-bone.com/) (San Jose, Kalifornien) ist ein führendesMedizintechnikunternehmen und Entwickler des iFuse Implant System.Dabei handelt es sich um ein patentrechtlich geschütztes,minimalinvasiv chirurgisches Implantatsystem, das zur Behandlung vonhäufig vorkommenden Störungen am Iliosakralgelenk, die zu Schmerzenim unteren Rücken führen können, eingesetzt wird, um eine Fusion zuerzielen. Patienten mit bestimmten Arten vonIliosakralgelenk-Erkrankungen leiden unter Schmerzen, die schwerbelastend sein können.Das iFuse Implant System ist für die Fusionsverfahren amIliosakralgelenk unter anderem für die Verwendung bei Dysfunktionendes Iliosakralgelenks aufgrund einer Iliosakralgelenksprengung unddegenerativer Sakroiliitis vorgesehen. Darunter fallen auchErkrankungen, bei denen die Symptome während einer Schwangerschaftoder in der peripartalen Phase erstmals auftreten und mehr als sechsMonate nach der Geburt andauern. Es bestehen mögliche Risiken, diemit dem iFuse Implant System im Zusammenhang stehen. Es istmöglicherweise nicht für alle Patienten geeignet und möglicherweiseprofitieren nicht alle Patienten davon. Weitere Informationen zu denRisiken erhalten Sie unter: www.si-bone.com/risks 