SIX lanciert neue Handelsplattform für digitale Vermögenswerte

Zürich (awp) - Die Börsenbetreiberin SIX plant eine Plattform für digitale Vermögenswerte unter dem Namen "SIX Digital Exchange". Die neue Plattform für die Emission, den Handel, die Abwicklung und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten soll hauptsächlich auf der dezentralen "Distributed-Ledger-Technologie" basieren, die auch Kryptowährungen wie Bitcoin zugrunde liegt. Die ersten Dienstleistungen will die SIX Mitte 2019 lancieren.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten