SIX lanciert internationale Mikrowellenverbindung in Europa

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX nimmt eine internationale Mikrowellenverbindung zu anderen europäischen Börsen in Betrieb. Sie sei damit die weltweit erste Börse, die ein solches internationales Netzwerk in Europa besitze und betreibe, teilte sie am Donnerstag mit.

Die Mikrowellen-Technologie ermögliche im Vergleich zu Glasfaserverbindunngen eine mehr als doppelt so schnelle Übermittlung von Handelsdaten von allen an SIX gelisteten Wertschriften, schreibt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten