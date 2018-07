SIX ersetzt Bâloise und Aryzta im SLI durch AMS und Temenos

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX nimmt ab September neu AMS und Temenos in den Swiss Leader Index (SLI) auf. Dafür fallen Bâloise und Aryzta aus dem Index. Die Anpassungen im Rahmen der ordentlichen vierteljährlichen Indexrevision werden am 21. September nach Handelsschluss vorgenommen.

Damit treten die Änderungen am 24. September in Kraft, wie die SIX am Freitagabend mitteilte. Insbesondere die Aryzta-Aktien ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten