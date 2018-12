SIXT SE Aktie: Jetzt auch auf Hawaii!

Sixt baut sein wichtiges US-Geschäft weiter aus. Wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab, eröffnete auf der Insel Maui jetzt die erste Niederlassung in Hawaii. Reisende können dort ein Fahrzeug direkt am Flughafen Kahului ausleihen. Verfügbar sind dort wahlweise auch SUVs und Cabrios. Schon seit 2011 ist Sixt in den USA aktiv und mittlerweile an 54 Standorten vertreten. In Zukunft soll diese Anzahl weiter anwachsen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.