SIUF 2017 - Asiens größste Lingerie Messe für Stoffe und Marken

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Ab sofort läuft die Anmeldungzur SIUF 2017, die vom 19.-21. April zum 12. Mal im ShenzhenConvention and Exhibition Center (China) stattfindet. "China(Shenzhen) International Brand Underwear Fair & ShenzhenInternational Underwear OEM/Materials and Fabrics Fair" (SIUF)präsentiert ein Produktportfolio, das eine größtmögliche Bandbreitefür die gesamte Liefer & Vertriebskette der Wäschebranche umfasst undsomit ist die einflussreichste Fachmesse Asiens für Lingerie undBademode sowie Stoffe und Accessoires. Organisiert von "ShenzhenShengshi Jiuzhou Exhibition" ist SIUF ein Bestandteil des Portfoliosvon "Tarsus Group".Mit 825 Ausstellern und 105.600 Fachbesuchern aus 27 Ländern in2016 ist die dreitägige Show ein wichtiges Branchenevent fürDesigner, Hersteller, Anbieter, Distributoren und Markeninhaber inder Wäschebranche. Betrug eine Ausstellungsfläche von 73.000 qm wirddie Show erneut von führenden offiziellen Verbänden unterstützt, wiebeispielsweise der China Knitting Industrial Association, GuangdongProvince Textiles Association, Shenzhen Underwear Association, HKIAIAund Taiwan Textile Federation.Die Ausgabe 2017 wird die neuesten Verbrauchertrends aufnehmen undein ganzes Paket an Aktivitäten anbieten, darunter Auszeichnungen fürVertriebspartner und Marken, Designwettbewerbe, Trendforen,Marken-Modeshows sowie eine ultimative "Supermodel-Talentshow".Auf vergrößerten und aufgewerteten Ständen werden über 650 Markenausgestellt, und es gibt mehr neue Produkte und Trends zu sehen alsje zuvor. Zu den Ausstellern zählen unter anderem die MarkeninhaberInvista, Lenzing, Taubert, Muehlmeier, Penn Textile Solution,Pressless, Creora, Asahi Kasei, Toyobo, Eurojersey, Bemis Hong Kong,Bluesign, EmbryForm, Aimer, Maniform, Enweis, Roesch Fashion, Atsugi,Cosmolady, Regina Miracle, Oleno und Bodibody.Fengwei Zhang, CEO der SIUF, kommentierte: "Wir sind stolz darauf,dass wir den Einkäufern, die die Messe besuchen, die aufkommendenTrends und die neuesten Entwicklungen vorstellen und ihnenerstklassigen Zugang zu allen Produkten, Dienstleistungen undLösungen bieten können, damit sie mit einer zeitgemäßenProduktpalette wettbewerbsfähig bleiben können."Mit der Eröffnung einer neuen internationalen Halle möchte derOrganisator seinen internationalen Ausstellern eine bessere Präsenzbieten. Zudem gibt es Service und Support bei der Medienarbeit undMöglichkeiten zum Networking unter Einkäufern.Zur Anmeldung besuchen Sie bitte www.siuf.com/en/ .Pressekontakt:Xi Zhou+86-131-4812-3835Xzhou@tarsus.co.ukOriginal-Content von: Shenzhen Shengshi Jiuzhou Exhibition Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell