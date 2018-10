SIS Medical startet Vertrieb in Indien

München (ots) - SIS Medical, ein Schweizer Hersteller voninnovativen Kardiologieprodukten, hat die Zulassung in Indien fürseinen Hochdruckballonkatheter OPN NC - Super High Pressure PTCABalloon erhalten. Dies stellt für das Unternehmen aus Frauenfeld, derHauptstadt des Kantons Thurgau, einen wichtigen Meilenstein im Ausbauseiner Präsenz im asiatischen Raum und in seinerInternationalisierungsstrategie dar. Künftig werden die SIS-Produktein Indien in Kooperation mit der Firma Translumina Therapeutics, diezu den führenden lokalen Herstellern von Stents gehört, vertrieben.SIS Medical sieht in diesem Markt erhebliches Potential, da die Zahlkardiologischer Erkrankungen dort stark zunimmt und immer mehrMenschen Zugang zu hochwertiger Medizin haben.Willi Zwahlen, Geschäftsführer und Gründer von SIS Medical, sagt:"Wir sehen in Indien, einem der größten Märkte für Medizintechnikweltweit, erhebliches Potential für unsere Hochdruckballonkatheter.Dort leiden sehr viele Menschen aufgrund eines hohenDiabetes-2-Anteils und entsprechend ungünstigenErnährungsgewohnheiten unter Verkalkungserscheinungen ihrerBlutgefäße. Zudem wird der Zugang zu hochwertiger Medizin immereinfacher, die Qualität der Kliniken ist bereits hoch und steigtkontinuierlich. Dank unseres Hockdruckballonkatheters kann das Lebenvieler Menschen mit kardiologischen Erkrankungen verbessert werden."Der patentgeschützte Hochdruckballonkatheter OPN NC - Super HighPressure PTCA Balloon findet in der Kardiologie Verwendung, umverengte Herzgefäße zu erweitern. Er besteht aus einerDoppelballonkonstruktion, die sich durch eine hohe Wandspannung undein geringes Durchmesserwachstum auszeichnet. Der OPN NC ist füreinen Druck von bis zu 35 bar zugelassen und richtet sich anPatienten mit verkalkten oder schwer verkalkten Gefäßen. DerBlutfluss in den betroffenen Gefäßen kann durch den Einsatz desHochdruckballonkatheters wiederhergestellt werden, der Herzmuskelwird vollständig mit Sauerstoff versorgt. Das verhilft betroffenenPatienten zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit oder ermöglichteine Rückkehr in den ausgeübten Beruf. Der Ballonkatheter wird meistvon der Pulsarterie aus über einen Führungsdraht und -katheter in dieEngstelle der Blutgefäße platziert und mit Druck (bis max. 35 bar)aufgeblasen. Dadurch wird die Engstelle beseitigt. HerkömmlicheOperationen lassen sich so in 80 Prozent aller Fälle vermeiden.Die Produkte von SIS Medical sind seit Jahren im indischen Marktdurch internationale Kongresse oder deren Anwendung durch europäischeÄrzte bekannt. Entsprechend wurde die Zulassung und die Verfügbarkeitder Hochdruckballonkatheter seitens der indischen Ärzte langeerwartet. Die Produkte werden laut Aussage indischer Mediziner dieTherapiemöglichkeiten zur Behandlung dortiger Patienten signifikanterweitern und kostspielige, weniger effiziente Geräte und Instrumenteteilweise ersetzen.Zudem befindet sich aktuell der Ballonkatheter NIC Nano hydro mitbesonders geringer Profildicke im Zulassungsprozess für den indischenMarkt. SIS Medical rechnet damit, ab April 2019 diesen Ballonkatheterdort vertreiben zu können. Der NIC Nano hydro erhielt erst kürzlichdas CE-Zeichen, welches die Kommerzialisierung der Produkte innerhalbder Europäischen Union ermöglicht.2015 hatte sich die Tübinger SHS Gesellschaft fürBeteiligungsmanagement im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung an SISMedical beteiligt, um den Bereich Forschung & Entwicklung weiterauszubauen und die internationale Marktpräsenz signifikant zuerhöhen. Ein erster wichtiger Meilenstein war der Bezug einer neuenProduktionsstätte in Frauenfeld im Schweizer Kanton Thurgau Anfang2016. Frauenfeld ist ein aufstrebender Wirtschaftsstandort in derOstschweiz mit enger Anbindung an den süddeutschen Wirtschaftsraum.Passendes Fotomaterial können Sie hier herunterladen:- Hochdruckballonkatheter OPN NC: https://bit.ly/2q8Mlu6- Willi Zwahlen, Geschäftsführer und Gründer SIS Medical:https://bit.ly/2AsVq6PÜber die SIS Medical AG Gruppe:Die Schweizer SIS Medical AG ist ein innovativer Hersteller vonKardiologieprodukten. SIS Medical stellt Ärzten innovativeBallonkatheter zur Verfügung und ist in den vergangenen Jahren starkgewachsen. Das Produktportfolio umfasst dabei sowohl besonders kleineals auch besonders druckfeste Ballonkatheter, die auch bei sehr hohenDrücken Formstabilität sicherstellen.Die Gesellschaft entwickelt und produziert am Schweizer StandortFrauenfeld in einer hochmodernen Fertigungsstätte. Die SIS Medical AGist im mehrheitlichen Besitz des Medizintechnikinvestors SHS(www.shs-capital.eu), der die Gesellschaft seit 2015 bei derinternationalen Expansion begleitet. Geschäftsführer sind Mitgründerund Aktionär Willi Zwahlen sowie Patrick Looser, CFO, und Dr. FabianEckermann, COO.www.sis-medical.comPressekontakt:Janina SeitzSIS MEDICAL AGTel. +41 (0)52 245 09 90janina.seitz@sis-medical.comBenedikt NesselhaufIWK Communication PartnerTel.: +49 (0)89 2000 30 35benedikt.nesselhauf@iwk-cp.comOriginal-Content von: SIS Medical, übermittelt durch news aktuell