SIRIO Europe aus Brandenburg bekommt TOP 100-Siegel

Pritzwalk (ots) -Ausgezeichnete Innovationsarbeit: Das Unternehmen SIRIO Europe GmbH & Co KG, zu der die AYANDA GmbH gehört, hat bei der 29. Runde des Wettbewerbs TOP 100 als Ideenschmiede überzeugt. Dem Unternehmen wurde für ihre Innovationskraft das TOP 100-Siegel 2022 verliehen.Kernstück des Innovationswettbewerbs TOP 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das die Teilnehmer durchlaufen müssen. Mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien werden bewertet: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. SIRIO Europe ist die europäische Niederlassung der weltweit agierenden Sirio Pharma Gruppe. Im dazugehörigen AYANDA Werk konzentriert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen und nutrazeutischen Softgels. In den letzten Jahren hat SIRIO Europe viele neue Technologien und Produkte zur Marktreife gebracht. U.a. eine patentgeschützte Technologie zur Herstellung von Probiotika-haltigen Weichgelatinekapseln und die Herstellung von vegetarischen Weichkapseln. Zusätzlich hat das Unternehmen erheblich in die Modernisierung der Anlagen des Werkes in Deutschland investiert. Dabei wurde auch auf die Energiebilanz geachtet: 2021 wurde zur Ressourcenschonung ein Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen."Wir sind sehr stolz darauf, das Top 100 Innovator 2022 Siegel gewonnen zu haben. Dies ist für unser Unternehmen bereits die zweite Auszeichnung, die wir für unsere Innovationskraft erhalten haben. Im Jahr 2021 ehrte Acquisition International uns mit dem Global Excellence Award, für innovative Produktentwicklung" sagt Lars Maslowski, Personalleiter. "Innovation ist für uns ein wesentlicher Unternehmenswert und wird von allen Mitarbeitern gelebt."Über SIRIO EuropeSIRIO Europe ist die europäische Zentrale der 1993 gegründeten SIRIO Gruppe, die weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel ist. Mit Kunden in über 50 Ländern ist SIRIO Europe international aktiv. Das dazugehörige AYANDA Werk ist spezialisiert auf die Herstellung komplexer Weichgelatinekapseln für pharmazeutische Unternehmen und Markenanbietern von Nahrungsergänzungsmitteln. AYANDA verfügt über zahlreiche Qualitätszertifikate - von der US-FDA bis hin zu diversen Nachhaltigkeits-Zertifizierungen. www.sirio-europe.comTOP 100: der WettbewerbSeit 1993 wird TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen vergeben. Die wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke, Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. www.top100.de/presse