SINOMED® schließt die Rekrutierung für die randomisierte, pivotale PIONEER III-Studie für den mit Koronarmedikamenten beschichteten BuMA Supreme®-Stent ab

Studie in Nordamerika, Europa und Japan beantragt Zulassung fürden US-amerikanischen und japanischen MarktTianjin, China (ots/PRNewswire) - In einem maßgeblichenMeilenstein auf dem Weg zur Erlangung wichtiger behördlicherZulassungen für das BuMA Supreme Drug-Eluting Stent (DES)-System hatSINOMED die Registrierung für die randomisierte, kontrollierteklinische Studie PIONEER III abgeschlossen. Die PIONEER III-Studiedient der Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit des BuMA SupremeDES und unterstützt die Zulassungen in den USA und Japan für dieBehandlung von atherosklerotischen koronaren Läsionen."BuMA Supreme ergänzt mit der eG Coating(TM)-Technologie und dereinzigartigen Pharmakokinetik die mit Medikamenten beschichtetenStents um ein interessantes neues Konzept, das auf eine schnellereRückkehr zur funktionellen Heilung abzielt", so Martin B. Leon, MD,Columbia University Medical Center, USA, und Vorsitzender desExecutive Committee der PIONEER III Studie. "Diese frühzeitigeWiederherstellung kann zu sichereren Langzeitergebnissen führen,indem sie möglicherweise die Spätstentthrombose undNeo-Atherosklerose reduziert."BuMA Supreme ist die zweite DES-Generation des Unternehmens mit eGCoating, biologisch abbaubarem Polymer und Sirolimusbeschichtung. Dietherapeutische Beschichtung ist für eine gezielteWirkstofffreisetzung von weniger als 30 Tagen formuliert, so dass dasGefäß seine natürliche Heilkraft früher als andere DES wiedererlangenkann. Nach zwei Monaten ist das biologisch abbaubare Polymervollständig absorbiert und hinterlässt eine inerte Umgebung für einebessere Heilung. Das neue Gerät wird über eineKobalt-Chrom-Stentplattform und ein verbessertes Liefersystemverfügen.Die PIONEER III-Studie wurde mit 1.632 Patienten an 74 Standortenin Nordamerika, Europa und Japan abgeschlossen. Patienten, die aneiner symptomatischen Herzerkrankung leiden, wurden 2:1 randomisiert,um den BuMA Supreme DES oder einen handelsüblichen, mit einemdauerhaften Polymer-Everolimus beschichteten Stent zu erhalten. DerEndpunkt der klinischen Studie ist das Zielläsionsversagen (TargetLesion Failure, TLF) nach zwölf Monaten, und die Patienten werdenfünf Jahre lang nach der Aufnahme in die Studie weiterverfolgt.Darüber hinaus wird die Studie für eine langfristige bahnbrechendeAnalyse des TLF zwischen einem und fünf Jahren durchgeführt, um dieÜberlegenheit des BuMA DES gegenüber dem Kontrollarm herauszufinden."Wir sind das erste chinesische Stent-Unternehmen, das einen soanspruchsvollen Versuch durchführt", so Dr. Jianhua Sun, ChiefExecutive Officer von SINOMED. "BuMA Supreme ist nur ein Teil unserergesamten Strategie für medikamentenbeschichtete Plattformen und wirinvestieren stark in klinische Studien, um die langfristigen Vorteiledieses Geräts zu zeigen und gleichzeitig unsere Entwicklungzukünftiger Generationen fortzusetzen."Weitere Informationen zur PIONEER III-Studie finden Sie unterwww.clinicaltrials.gov, Kennzeichen: NCT031688776.Informationen zu SINOMEDSino Medical Science Technology Inc. (SINOMED) ist ein weltweittätiges Unternehmen für Medizinprodukte, das sich mit der Forschung,Entwicklung, Produktion und dem kommerziellem Vertrieb voninterventionellen Geräten beschäftigt. Wir konzentrieren uns auf dieEntwicklung bahnbrechender Technologien, um unerfüllte klinischeBedürfnisse in der interventionellen Behandlung von koronaren,neurovaskulären und strukturellen Herzerkrankungen zu erfüllen.Unsere Mission ist es, einer der Weltmarktführer im Bereich derBereitstellung hochwertiger Medizinprodukte in den Bereichen, indenen wir tätig sind, zu werden. Durch unsere Bemühungen wollen wirmehr Patienten in den Genuss unserer medizinischen Innovationenbringen und so die Langlebigkeit und Lebensqualität der Patientenerhöhen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.en.sinomed.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/950402/Sinomed_Logo.jpgPressekontakt:SINOMED B.VCindy ZhengWilhelminakade 1733072AP RotterdamNiederlandeTel.: +31-10-307-6295E-Mail: cindy.zheng@sinomed.comOriginal-Content von: Sino Medical Sciences Technology Inc. (SINOMED), übermittelt durch news aktuell