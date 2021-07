SINOMED kündigt eine klinische Zusammenarbeit mit der National University of Ireland Galway an, um eine nicht-invasive Bewertungsmethode für Stenting zu evaluieren

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - SINOMED, ein führendes internationales Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es sich mit der National University of Ireland Galway (NUI Galway) zusammengetan hat, um eine klinische Studie für eine neue Bewertungsmethode für Stents durchzuführen. In der Studie wird der neu patentierte HT Supreme® Healing-Targeted Drug-Eluting Stent (DES) eingesetzt, der das Potenzial hat, neue Wege in der Behandlung von Patienten mit Herzerkrankungen zu gehen.Bei der PIONEER IV-Studie handelt es sich um eine prospektive, randomisierte Studie, die in 30 Krankenhäusern in ganz Europa durchgeführt wird und an der 2.540 Patienten teilnehmen werden, die an jeder Art von koronarer Herzerkrankung leiden, einschließlich akutem Herzinfarkt, chronischen Beschwerden oder Gefäßverengungen. Patienten, die dafür in Frage kommen, werden einem nicht-invasiven physiologischen Gefäßauswahlverfahren unterzogen, um festzustellen, welches Gefäß gestentet werden muss. Alle Patienten, die in die Studie aufgenommen werden, erhalten den HT Supreme DES und müssen nach der Stentimplantation einen Monat lang eine duale Plättchentherapie einnehmen.Dr. Jianhua Sun, PhD., Vorsitzender und Chief Executive Officer von SINOMED, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, mit den renommierten Vordenkern von NUI Galway bei der Suche nach einer besseren und sichereren Strategie für die Behandlung von Patienten zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass unser HT Supreme in Verbindung mit einer optimalen Behandlungsstrategie einen großen Einfluss auf den Nutzen für die Patienten haben kann."Professor Timothy O'Brien, Dekan des College of Medicine, Nursing and Health Sciences der NUI Galway, begrüßte die Studie. Er erklärte: "Diese Forschung von Galway aus zu leiten, steht im Einklang mit der Strategie der Universität, weltweit führend in der kardiovaskulären Forschung und Innovation zu sein, und ergänzt die Präsenz des SFI-Forschungszentrums für Medizinprodukte CURAM an der Universität. Wir freuen uns besonders über die Zusammenarbeit mit SINOMED bei diesem Projekt, das sich mit dem Global Galway Project der Universität deckt."Die Studie wird von der NUI Galway gesponsert und zentral vom CORRIB Research Centre for Advanced Imaging and Core Laboratory der Universität koordiniert, unter der Leitung von Professor Patrick W. Serruys, etablierter Professor für Interventionelle Medizin und Innovation, und Professor William Wijns, Science Foundation Ireland Professor für Interventionelle Kardiologie.Weitere Informationen zur PIONEER-IV-Studie finden Sie unter www.clinicaltrials.gov, Kennung: NCT04923191.Informationen zum HT Supreme Drug-Eluting Stent:Der HT Supreme gehört zu einer neuen Klasse von Stents, die besonders auf eine frühzeitige, schnelle Heilung ausgerichtet sind. Durch patentierte Konstruktionen und proprietäre Verfahren wurde HT Supreme darauf zugeschnitten, den Wundheilungsprozess der Patienten zu beschleunigen und ihre natürlich schützende Gefäßfunktion wiederherzustellen.Informationen zu SINOMEDSINOMED ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von interventionellen Geräten beschäftigt. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung bahnbrechender Technologien, die auf bisher ungedeckte klinische Bedürfnisse bei der interventionellen Behandlung von koronaren, neurovaskulären und strukturellen Herzerkrankungen abzielen. Unsere Mission ist es, mehr Patienten von den Vorteilen unserer medizinischen Innovationen profitieren zu lassen und so die Langlebigkeit und Lebensqualität der Patienten zu erhöhen. 