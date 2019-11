SINOCHEM PHARMACEUTICAL war Teilnehmer bei der CPhI Worldwide Europe

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Vom 5. bis zum 7.November 2019 fand die Messe CPhI Worldwide Europe im MessezentrumFrankfurt in Deutschland statt. Dong Jianhua, Geschäftsführer vonSinochem Pharmaceutical Co., Ltd., war Leiter einer Delegation zurBeteiligung an der Messe.Sinochem Pharmaceutical konzentriert sich seit langer Zeit auf denBereich medizinische Versorgung und die Hauptgeschäftsfelder sindMedizin und Medizingeräte. Nach zehn Jahren Weiterentwicklung ist eszu einem pharmazeutisch integriertem Unternehmen mit zweiKernbereichen gewachsen, dessen Geschäftsaktivitäten internationalerHandel, kundenspezifische Verarbeitung, Forschung und Entwicklungsowie Herstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten, APIs,Präparate, TCM und weitere verwandte Pharmaprodukte umfassen.Außerdem bietet das Unternehmen Lager-Logistikdienste sowieInlandsdistribution von orthopädischen und kardiovaskulärenMedizingeräten. Als renommiertes Unternehmen im inländischenMedizinsektor verfügt Sinochem Pharmaceutical über einprofessionelles pharmazeutisches Geschäftsteam und besitztbetriebswirtschaftliche Qualifikationen für allgemeineZollpräferenzen und Medizinausrüstung, die Kunden weltweit in mehrals 100 Ländern und Regionen dienen.Die dreitägige Messe zog hochkarätige Unternehmen und Kunden ausaller Welt an, die an der Messe teilnahmen und geschäftlicheVereinbarungen abschlossen. Sinochem Pharmaceutical führte eineumfassende Marken- und Imagepräsentation durch und konnte sointernationale neue und alte Kunden für Geschäftsverhandlungengewinnen.Im Laufe der Kommunikation betonten Aussteller die hauptsächlichenProdukte und die strategische Richtung von Sinochem Pharmaceutical,diskutierten die Entwicklungstrends der Branche und konnten Pläne fürGeschäftsabschlüsse oder Kooperationen mit Kunden auf vielen Gebietenerarbeiten. Die Atmosphäre am Veranstaltungsort war enthusiastischund während der Ausstellung wurden gute Ergebnisse erzielt.Sinochem Pharmaceutical ist eine Tochtergesellschaft von SinochemInternational. Sinochem International, das Chemie-Flaggschiff derSinochem Group, ist ein international tätiger, großer börsennotierterKonzern in Staatsbesitz, dessen Kerngeschäftsfelder Agrochemikalien,Zwischenprodukte und neue Werkstoffe sowie Polymerzusätze sind. DerKonzern bietet Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländernund Regionen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025805/Sinochem_Pharmaceutical_CPhl_Worldwide_Europe.jpgPressekontakt:Yang Li+86-15618678108Original-Content von: Sinochem International, übermittelt durch news aktuell