Die SIMTOS 2022, die größte Ausstellung für Fertigungstechnologie in Korea, findet statt.

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Die „SIMTOS 2022" (19. Seoul International Manufacturing Technology Show) findet fünf Tage lang von 23. bis 27. Mai im koreanischen Messezentrum KINTEX 1 und 2 statt. Die SIMTOS, diesmal mit dem Ausstellungsthema „Back to the Basics", plant, mehr als lediglich (nicht physische) Online-Ausstellungen anzubieten und zu ihrer ursprünglichen Form zurückzukehren, um sowohl Ausstellern als auch Besuchern einen optimalen Marktplatz zu bieten.Im Rahmen der SIMTOS 2022 gibt es auch den „7 Consumer-Focused Technology Pavilion", in dem zukünftige Technologien und intelligente Fertigungstrends zu sehen sein werden. Auf der KINTEX 1, die sich auf die Themenbereiche „Schneiden" und „Digitale Fertigung" spezialisiert, gibt es den Tech-Pavillon für Metallschneiden und Stanzformen, den Tech-Pavillon für Material, Teile und Steuerungen, den Pavillon für Robotik und digitale Fertigung, den Pavillon für Werkzeug- und Messtechnik und den Tech-Pavillon für additive Fertigung.Im Tech-Pavillon für Metallschneiden und Stanzformen, in dem Metallschneidewerkzeugmaschinen, Fertigungs- und Verarbeitungstechnologien sowie Formverarbeitungstechnologien zu finden sein werden, stellen unter anderem die Firmen Doosan Machine Tools, HYUNDAI WIA, HWACHEON MACHINERY, FANUC, MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION aus. Im „Tech-Pavillon für Material, Teile und Steuerungen", in dem Materialien, Antriebsteile und Steuerungstechnik für Produktion und Fertigung ausgestellt werden, zählen SIEMENS, HEIDENHAIN und andere zu den Ausstellern. Im Pavillon für Robotik und digitale Fertigung sind die Produkte und digitalen Fertigungslösungen von Delcam, Universal Robots und KAWASAKI ROBOTICS zu sehen.Im Pavillon für Werkzeug- und Messtechnik werden Unternehmen aus dem Bereich Werkzeugtechnologien wie YG-1, KORLOY, WALTER und NIKKEN ihre Werkzeugtechnologien, beispielsweise Schneidwerkzeuge und Verarbeitungsbedingungen, vorstellen. Darüber hinaus stellen die Mitutoyo Corporation, Hexagon, MARPOSS etc. Messgeräte und Messtechnolgien aus, mit denen die Qualität verarbeiteter Produkte überprüft werden kann. Im Tech-Pavillon für additive Fertigung auf der KINTEX 1 werden Materialien vorgestellt, die zur Herstellung durch Laminieren von Metall oder Kunststoff und 3D-Drucker verwendet werden. Hier haben Insstek, Stratasys usw. ihre Teilnahme zugesagt.Im Bereich KINTEX 2 befinden sich der Tech-Pavillon zum Trennen und Schweißen von Metall und der Tech-Pavillon für Pressen und Umformen. Im Tech-Pavillon zum Trennen und Schweißen von Metall zeigen unter anderem TRUMPF, Bystronic und AMADA Geräte und Lösungen rund um das Metallschneiden und Biegen, wie zum Beispiel Laserbearbeitungsmaschinen.Unterdessen findet vom 24. bis zum 26. Mai die dreitägige SIMTOS 2022 International Manufacturing Innovation Conference statt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816374/SIMTOS_2022.jpgPressekontakt:KOMMA (Korea Machine Tool Manufacturers' Association),Lucas Cho,yoonsung@komma.org / www.simtos.orgOriginal-Content von: SIMTOS, übermittelt durch news aktuell