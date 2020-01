SIMCom glänzt auf International Consumer Electronics Show 2020 in Las Vegas

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Am 7. Januar startete die International ConsumerElectronics Show (CES) 2020 in Las Vegas, die zahlreiche Aussteller und Besuchermit einem vielfältigen Angebot an Exponaten anlockt. Als global führenderAnbieter von Machine-to-Machine (M2M) Funkmodulen und Lösungen ist SIMCom(https://www.simcom.com/) mit vollem Einsatz und zahlreichen Produkten vor Ort.Während der Messe präsentierte SIMCom das LTE CAT1 Modul SIM7600NA(https://www.simcom.com/product/370-en.html) und das LTE CAT4 Modul SIM7600NA-H(https://www.simcom.com/product/260-en.html), beides für Nordamerika konzipierte4G-Multiband-Module. Mit LCC+LGA Paket unterstützen diese beiden Modulesspezielle Frequenzbänder wie B14 (AT&T FirstNet), B71 (T-Mobile), B41 (Sprint)und B13 (Verizon), und mehrere LTE-Bänder, die für vier Betreiber in Nordamerikamit mPCIe-Support geeignet sind. Wichtige Anwendungsbereiche sindFahrgemeinschaften, Smart Homes, Trace & Track, Flottenmanagement und andereIoT-Wirtschaftszweige. Die AT-Befehlsätze der Module sind zugleich mitSIM7500/SIM7600 Modulen kompatibel.SIMCom hat außerdem seine 5G Module SIM8200G(https://www.simcom.com/product/351-en.html), SIM8300G-M2, SIM8200EA-M2(https://www.simcom.com/product/352-en.html) vorgestellt. Diese Module basierenauf der Qualcomm Snapdragon X55 5G Modemplattform und unterstützen dieStandalone (SA) und Non-Standalone (NSA) Bereitstellung von Netzen.Hervorzuheben ist, dass der Datenverkehr für SIM8200 und SIM8300 Module in5G-NSA-Netzen geöffnet wurde und dass mit SIM8200EA-M2 integrierte Netbooks inder Lage sind, eine zuverlässige Verbindung zu einem 5G-Netz herzustellen, waseine vollständige End-to-End-Datenübertragungskapazität von SIMCom 5G-Modulen inNSA-Netzen markiert.Ein weiteres Highlight sind NB Module wie SIM7070G(https://www.simcom.com/product/313-en.html) und SIM7080G(https://www.simcom.com/product/314-en.html), die ein großes Potenzial in denAnwendungsbereichen Wasserversorgung, Gas, Batterieautos, Rauchmelder undHaushaltsgeräte aufweisen.Besuchen Sie SIMCom an Stand 2820, wo Sie weitere Informationen, detailliertePräsentationen und ein ausgefeiltes Leistungsangebot finden.Den Link zur Meldung im Volltext finden Sie auf der SIMCom Website:https://www.simcom.com/mediao/1219-en.htmlInformationen zu SIMComSIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd ist ein Tochterunternehmen von SUNSEA AIOT(002313.SZ) und ein global führender Anbieter von Machine-to-Machine (M2M)Funkmodulen und Lösungen. Das 2002 gegründete Unternehmen ist bestrebt, eineVielzahl von Modulen für Wireless-Technologieplattformen und Lösungen aufTerminal-Level weltweit bereitzustellen, darunter 5G, C-V2X, LPWA, LTE-A, SmartModule, LTE, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS Module. Mit insgesamt mehr als10.000 installierten B2B-Kundenressourcen ist SIMCom auf aktive Innovation beiEdge-Netzwerklösungen fokussiert. SIMCom deckt Anwendungsbereiche wie SmartMetering, Bike-Sharing, intelligente vernetzte Autos, Smart Pay, intelligentesTransportwesen, Gesundheitswesen, Smart City, Sicherheit, intelligenteAgrarwirtschaft usw. ab. Weitere Informationen finden Sie auf der Website(https://www.simcom.com/) von SIMCom und auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/663127/admin/), Twitter(https://twitter.com/simcom_m2m)und Facebook(https://www.facebook.com/simcomm2m).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1063914/SIMCom_CES.jpgPressekontakt:Emily+86-21-31575117Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121558/4488688OTS: SIMCom Wireless SolutionsOriginal-Content von: SIMCom Wireless Solutions, übermittelt durch news aktuell