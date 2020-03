Bei SILTRONIC ist endlich Feuer drin!     

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

SILTRONIC-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Denn der Kurs spring satte 9,37% in die Gewinnzone. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Schließlich genügt ein Rücksetzer von 25%, um neue Monatstiefs auszuloten. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 51 Euro. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

