SILORA R&D stellt zwei neue medizinische iUSB-Isolatoren auf der MEDinISRAEL vor

Kfar Masaryk, Israel (ots/PRNewswire) -Isolatoren verfügen über hohes Isolationsniveau und hohemedizinische ZertifizierungSILORA R&D, Anbieter von hochmodernen Multimedia- undSwitching-Lösungen für führende Medizintechnikhersteller imGesundheitswesen, gab heute die Einführung zweier neuerUSB-Isolatoren von medizinischer Qualität bekannt: iHS-USB12t1 undiHS-USB11t2 - sie bieten eine fortschrittliche Isolation vonmedizinischen Geräten von nichtmedizinischem Zubehör undPeripheriegeräten. Die Isolatoren unterstützen alle Arten von USB2.0-Geräten mit bis zu 480 Mbps und funktionieren mit allenBetriebssystemen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/473621/Silora_R_D.jpg )Der neue iHS-USB11t2 ist ein neuer USB 2.0 High-Speed-Isolator vonmedizinischer Qualität, der über die doppelte Isolierung von bis zu 5KV für Strom- als auch Datenzufuhr verfügt, was ihm dieZertifizierung "Typ 2" einbringt. Der Isolator bietet einen Anschlussgegen die Strömungsrichtung mit einem USB 2.0-Anschluss vom Typ B mithoher Retention und einen isolierten Anschluss in Strömungsrichtungmit einem standardmäßigen USB 2.0-Konnektor vom Typ A.Der iHS-USB11t1 ist ein isolierter High-Speed-USB 2.0-Hub inmedizinischer Qualität mit einer einzigen Isolation von bis 3 KV fürStrom- als auch Datenzufuhr, was ihm die Zertifizierung "Typ 1"einbringt. Der Isolator bietet einen isolierten Anschluss gegen dieStrömungsrichtung mit einem USB 2.0-Anschluss vom Typ B mit hoherRetention und zwei isolierte Anschlüsse in Strömungsrichtung mitstandardmäßigen USB 2.0-Konnektoren vom Typ A.Jeder Isolator zeigt ein beeindruckendes Zertifizierungsniveau mitden Sicherheitseinstufungen EN 60601-1 (Edition 3.1) und EMC EN60601-1-2 (Edition 4)."Wir freuen uns, Gesundheitseinrichtungen dabei zu helfen, ihreKosten für Infrastruktur und Ausstattung mit standardmäßigenSerienprodukten zu senken und die erforderliche Zertifizierung fürmedizinische Qualität mit unseren Isolatoren zu erhalten", so EliShubi, CEO von SILORA R&D.Eine Demonstration und weitere Informationen über die neueTechnologie werden auf der MEDinIsrael vom 6. bis zum 9. März in TelAviv am Stand Nr. D61 von SILORA R&D präsentiert.Über SILORA R&DSILORA R&D liefert hochentwickelte Multimedia- undSwitching-Lösungen an führende Unternehmen in der ProAV-Branche.SILORA R&D ist ein innovativer Entwickler und Hersteller vonProAV-Produkten und IP-Lösungen. Wir entwickeln die nächsteGeneration der ProAV-Technologie. Wir setzen unsere Agilität ein, umProdukte zu kreieren, die die ständig wachsenden Anforderungenunserer Kunden erfüllen. Unsere Lösungen werden durch Know-howverstärkt, das wir uns durch jahrelange Erfahrung in der Entwicklungund Umsetzung von ProAV-Lösungen angeeignet haben.Multimedia-Distributions- und Switching-Lösungen von SILORA R&Dermöglichen es Gesundheitsinstitutionen, vielfältige Informationengenau dort und genau dann anzuzeigen, wo und wann Sie benötigtwerden. Dabei kann es sich um einen Operationssaal oderraumübergreifende Überwachung, Mitarbeiterschulung oder eineÜbertragung von Video, Daten und diversen Multimediainhalten handeln.Zu unseren Kunden zählen globale Hersteller von Medizintechnik.SILORA R&D - Die Vision von InnovationWeitere Informationen erhalten Sie auf: http://www.silrd.comPressekontakt:SILORA R&D:Effi GoldsteinDirector of BD & Communicationseffi@silrd.comp: +972-4-9854572 m: +972-53-5659751Original-Content von: SILORA R&D, übermittelt durch news aktuell