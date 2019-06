SILBER – Der nächste Einstieg wartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber gibt wie Gold, am heutigen Handelstag so richtig Gas und treibt den Kurs deutlich über die $15 Marke. Damit bestätigt sich die primäre Erwartung und lässt den Markt aktuell wohl in Welle iii von (iii) ausbrechen. Wir sehen damit die Bullen klar am Drücker.

Nächster Schritt ist der Ausbruch über $15.51, was die Bewegung wahrscheinlich noch einmal mehr beschleunigen wird.



