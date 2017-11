SILBERSALZ - Future Science Media: Documentary Campus und Robert Bosch Stiftung veranstalten erstes internationales Festival für Wissenschaft und Medien in Halle/Saale

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Stuttgart/Berlin/Halle (ots) - Vom 28. Juni bis zum 1. Juli 2018veranstalten die Robert Bosch Stiftung GmbH und Documentary Campuse.V. das erste SILBERSALZ-Wissenschaftsfilmfestival in Halle/Saale.Damit gründen die Partner das erste mehrtägige Publikumsfestival inDeutschland, das Wissenschaft und Medienbranche aus dem In- undAusland mit der Öffentlichkeit zu aktuellen Wissenschaftsthemen insGespräch bringt."Klimawandel, drohende Ressourcenknappheit oder Therapien gegenKrebs - Wissenschaftler können mit ihrer Forschung viel dazubeitragen, dass wir auch in Zukunft gut leben. Das gelingt aber nur,wenn ihre Arbeit fest in der Gesellschaft verankert ist, verstandenund aufgegriffen wird", sagt Dr. Katrin Rehak, Leiterin des BereichsWissenschaft der Robert Bosch Stiftung. "Dazu müssen sich beideSeiten im gleichberechtigten Dialog besser zuhören und verstehenlernen. Das neue Festival bietet dafür spannende Gelegenheiten - vorallem auch für Menschen, die wenig mit Wissenschaft zu tun haben", soRehak.Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilme sowie interaktive Formatewerden beim Festival Geschichten aus der Wissenschaft erzählen unddie Besucher in Zukunftsszenarien entführen. Gesprächsrunden, freizugängliche Vorträge und Workshops knüpfen an die Themen an undermöglichen einen kreativen Austausch zwischen Experten und derÖffentlichkeit. Vor allem junge Menschen werden bei SILBERSALZ einauf sie zugeschnittenes Programm finden, das Lust auf Wissenschaftmacht und dazu einlädt, Zukunft gemeinsam neu zu denken."Wir freuen uns, dass wir mit dieser cross-medialen undinteraktiven Plattform neue Wege gehen und mit einem kreativen Teamaus den Bereichen Wissenschaft, Medien und Jugend die inhaltlicheGestaltung des Festivals verantworten werden", sagt die Direktorinvon Documentary Campus, Donata von Perfall. Zum Team gehören u.a. dieim Medienbereich sehr erfahrene Irem Couchouron, die diekünstlerische Gestaltung des Festivals übernehmen wird. Diewissenschaftliche Beratung erfolgt durch Prof. Dr. Antje Boetius,Meeresforscherin und Direktorin des Alfred-Wegner-Instituts inBremerhaven. Sie ist auch Vorsitzende des Lenkungsausschuss der mitSILBERSALZ kooperierenden Initiative der führendenWissenschaftsorganisationen in Deutschland, Wissenschaft im Dialog.Zuständig für das Jugendprogramm ist Ilka Bickmann, Vorstand desgemeinnützigen Vereins science2public, der als Partner vor Ort inHalle mit an Bord ist. Der Verein setzt sich seit 2007 für den Dialogzwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein."Das Festival schließt an die wissenschaftliche Tradition derStadt Halle an", sagt Halles Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand."Nicht nur die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hathier ihren Hauptsitz, auch dank der großen Universität, zahlreichenwissenschaftlichen Einrichtungen und der Bewerbung im bundesweitenWettbewerb Zukunftsstadt gilt Halle als herausragenderWissenschaftsstandort. Dafür steht auch der Name des Festivals: InHalle entdeckte der Wissenschaftler Johann Heinrich Schulz Anfang des18. Jahrhunderts die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze, die fürdie frühe Fotografie- und Filmentwicklung genutzt wurde."Das Festival wird von der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt,der Stadt Halle, der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, demMitteldeutschen Multimedia Zentrum (MMZ), dem MitteldeutschenRundfunk (mdr) und der Nationalen Akademie der WissenschaftenLeopoldina.Initiiert wird SILBERSALZ - Future Science Media von der RobertBosch Stiftung und Documentary Campus e.V. Die Robert Bosch Stiftungengagiert sich seit vielen Jahren für den Brückenschlag zwischenWissenschaft und Gesellschaft. Documentary Campus ist seit 17 Jahrenerfolgreich in der internationalen Aus-und Weiterbildung vonDokumentarfilmern tätig.Mehr Informationen folgen in den kommenden Monaten unterwww.silbersalz-festival.comwww.bosch-stiftung.de/wissenschaftwww.documentary-campus.comÜber die Robert Bosch Stiftung:Die Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig. Inden kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitätenverstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten:- Migration, Integration und Teilhabe- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa- Zukunftsfähige LebensräumeDie Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert BoschKrankenhauses und der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart,Institut für Geschichte der Medizin (IGM) und Dr. MargaretheFischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP), sowie desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Sie ist Gesellschafterindes UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziertsich aus den Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. Seitihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung mehr als 1,4Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit ausgegeben.Über Documentary Campus e.V.:Der gemeinnützige Verein Documentary Campus ist seit 17 Jahreneine der führenden, internationalen Initiativen in der Weiterbildungvon Dokumentarfilmschaffenden. Mit unterschiedlichen Programmen, wieder Documentary Campus Masterschool (eine 10-monatige Meisterklassefür europäische Dokumentarfilmer) oder Crossing Borders (einWeiterbildungsprogramm für asiatische und europäische Filmemacher)wendet sich Documentary Campus an Produzenten, Autoren und Regisseureund vermittelt nicht nur ein Know-how für ein erfolgreichesProduzieren auf dem internationalen Markt, sondern bereitet dieFilmemacher auch auf das Arbeiten im digitalen Zeitalter vor.Weiterhin organisiert Documentary Campus mit etablierten Festivalsund Märkten öffentliche Konferenzen, welche sich thematisch amMarktgeschehen ausrichten und wo hochkarätige Experten Wissenvermitteln und einen Diskurs anregen. 