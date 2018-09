SIG legt gutes Debüt an der Schweizer Börse hin

Zürich (awp) - Der jüngste Börsengang an der Schweizer Börse ist mit Kursgewinnen über die Bühne gegangen. Die Aktien des Getränkekartonherstellers SIG Combibloc notierten zu Handelsstart um rund 7 Prozent über dem Ausgabepreis und kletterten in der Folge weiter in die Höhe.

Der Eröffnungskurs kam bei 11,85 Franken zustande, zu Börsenende lag er bei 12,30 Franken. SIG hatte am Morgen den Ausgabepreis

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten