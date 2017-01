SIG SAUER: Großauftrag der amerikanischen Armee für die SIG SAUER Inc. in den USA / Rückenwind für Ausschreibungen in Deutschland und Europa

Eckernförde (ots) - Die amerikanische SIG SAUER Inc. konnte jetzteine Ausschreibung der US Army zur Lieferung von Pistolen und Zubehörim Wert von rund 580 Millionen Dollar für sich entscheiden.Nach rund 30 Jahren wird jetzt die von SIG SAUER in den USAentwickelte Pistole P 320 sukzessive die bisher eingesetzten Pistolenersetzen.Das Modell P 320 überzeugte im Wettbewerb vor allem durch seineleichte, gleichwohl aber hochfeste, Kunststoffschale sowie durchseinen modularen Aufbau mit der Möglichkeit, Griffe wie auch Kaliberzu wechseln. Alle Pistolen für die amerikanischen Streitkräfte werdenam Standort von SIG SAUER Inc. in New Hampshire in den USA gefertigt."Wir freuen uns über den bemerkenswerten Erfolg unsereramerikanischen Schwestergesellschaft" so Franz von Stauffenberg, derdas Behördengeschäft bei der deutschen SIG SAUER GmbH & Co KG inEckernförde als Geschäftsführer verantwortet.Von Stauffenberg verspricht sich davon auch Rückenwind für diedeutsche SIG SAUER Gesellschaft bei den kommenden Ausschreibungen vonSicherheitsbehörden in Deutschland und Europa."In Deutschland wie in den USA setzen wir auf Spitzentechnologieund hohe Qualität. So sind wir in der Lage, diese qualitativhochwertige Pistole auch in Deutschland angepasst an deutsche bzw.europäische Spezifikationen zu fertigen" so von Stauffenberg "undkönnen so von der Entwicklungsarbeit unserer Schwester in den USAprofitieren".Die SIG Sauer Inc. in den USA wie auch die deutsche SIG SAUER GmbH& Co KG gehören zur L & O Gruppe mit Sitz in Emsdetten, in der diebeiden Unternehmer Michael Lüke und Thomas Ortmeier ihre vielfältigenunternehmerischen Aktivitäten gebündelt haben.Medienkontakt:Karl-Heinz Heuserkh.heuser@heuser-kommunikation.deTel: +49 221 397 503 50Original-Content von: SIG SAUER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell