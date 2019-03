SIG: Ja, es ist wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Hovnanian Enterprises A":

Für die Aktie SIG aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wird an der heimatlichen Börse London am 17.03.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 149,67 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir SIG auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: SIG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche sind im Durchschnitt um 3,93 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,05 Prozent im Branchenvergleich für SIG bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,33 Prozent im letzten Jahr. SIG lag 19,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die SIG sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 5 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die SIG. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 127,2 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -14,92 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 149,5 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der SIG-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 121,9 GBP mit dem aktuellen Kurs (149,5 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +22,64 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (122,38 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+22,16 Prozent Abweichung). Die SIG-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.