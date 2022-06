SIG Group AG-Aktie: Übernahme von Scholle IPN!

SIG schliesst Übernahme von Scholle IPN ab SIG gab am 1. Februar 2022 bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % von Scholle IPN getroffen hat. Scholle IPN ist ein führender Innovator von nachhaltigen Verpackungssystemen und -lösungen für Lebensmittel und Getränke mit Kunden im Einzelhandel, in Institutionen und in der Industrie. Das Unternehmen ist weltweit führend bei Bag-in-Box-Verpackungen… Hier weiterlesen