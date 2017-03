SICHER.DIGITAL.VERNETZT / Internet Security Days - Konferenz, Ausstellung und Networking zu den Sicherheitstrends für heute und morgen

Hannover (ots) - Am 28. und 29. September 2017 laden eco - Verbandder Internetwirtschaft und Heise Medien zu den 7. Internet SecurityDays (ISD) in das Phantasialand bei Köln ein.IT-Sicherheits-Experten, Sicherheitsverantwortliche undAnwenderunternehmen treffen sich, um sich im umfangreichenKonferenzprogramm und der Ausstellung über aktuelle Bedrohungen sowieneue Strategien zu informieren und ihre Erfahrungen auszutauschen.Bis zum 17. April 2017 können Interessierte im Call for Papers ihreIdeen für einen Vortrag oder einen Workshop einreichen.Das Internet hat längst seine Nischenrolle verlassen unddurchdringt alle Bereiche des täglichen Arbeitens und Lebens. DamitHand in Hand gehen spezielle Bedrohungsszenarien, Angriffe wandernquasi ohne Zeitverzug in die digitale Welt, in der siehochprofessionell und dezentral ausgeführt werden können. Einemaßgeschneiderte und umfassende Sicherheitsstrategie wird zumwesentlichen Erfolgsfaktor von Unternehmen.Bei den 7. Internet Security Days (ISD) am 28. und 29. Septembersollen innovative Konzepte, Projekte, Initiativen und Ideenpräsentiert werden, die Unternehmen bei der Bewältigung der neuenHerausforderungen unterstützen können.Mit diesem Call for Papers suchen wir Referenten zu folgendenSchwerpunkten:- Faktor Mensch: Der Mensch wird oft als schwächstes Glied in derVerteidigungskette gesehen, rein technische Schutzkonzeptescheitern häufig. Warum sind Angriffe wie Phishing oder CEOFraud so erfolgreich? Wie tickt das "System Mensch" und wie kannes vom Störfaktor zum Verteidiger umgebaut werden?- Security by Design: Solides Bauen oder hinterher flicken? Vielzu oft wird Sicherheit erst nachgelagert eingebaut und Lückenwerden mehr oder weniger gut geschlossen. Wie kann dieserreaktive Ansatz in einen proaktiven umgewandelt werden? Wie kannSoftware sicher entwickelt werden? Wie können sichereBetriebssysteme und Hardware dabei helfen, die Sicherheit zusteigern?- Connected World: Das selbstfahrende Auto steht in denStartlöchern und moderne Verkehrsmittel sind auch heute bereitsschon mehr Computer als Mechanik. Die Vernetzung macht auch vorder Gesundheitsbranche und der Produktion keinen Halt. Welcheneuen Bedrohungen entstehen dadurch und wie könnenSchutzkonzepte aussehen?- Advanced Cybercrime: Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreiferund Verteidigern geht in die nächste Runde. Erpressungswellenverbunden mit Ransomware oder DDoS-Angriffen schwappten durchalle Büros. Der Angriff des Mirai-Botnetzes gab nur einenkleinen Vorgeschmack, was mit dem Internet der Dinge möglichist.Sollten Sie ein Thema für wichtig halten, das hier nichtaufgeführt ist, ist natürlich auch das gerne gesehen.Der Vortrag sollte eine Dauer von 25 oder 50 Minuten haben.Gefragt sind unabhängige Erfahrungsberichte und Lösungen für konkreteProbleme, keine Verkaufs- und Werbevorträge oderProduktpräsentationen.Dabei sollen auch die Strategien, Vorteile und Erkenntnisse auskonkreten Kampagnen und dem direkten Kundendialog ersichtlich werden.Workshops sollen eine Dauer von 55 oder 115 Minuten haben. Anwenderhaben in diesen die Möglichkeit tiefer in Themen einzutauchen undTechnologien kennenzulernen, Reine Produktdemonstrationen sindunerwünscht.Die Bewerbungsfrist endet am 17. April 2016. Die Bewerbung erfolgtper E-Mail an cfpisd@eco.de mit dem Betreff "CFP ISD 2017". Siesollte folgende Angaben enthalten:- Kontaktdaten des Referenten und Unternehmens- Kurzer Lebenslauf des Referenten- Abstract (max. 200 Zeichen) und detaillierte Informationen zuden- Schwerpunkten des Beitrags (max. 1.000 Zeichen)- Geplantes Format (Vortrag/Workshop)- Gewünschte Dauer- Besondere Technikanforderungen vor OrtWeitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es unterhttps://isd.eco.de CALL FOR PAPERSPressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise MedienKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverTelefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell