SIA richtet CWS Summit in Berlin für Contigent Workforce Experten aus

Personallösungen für Zeiten der UngewissheitMountain View, Kalifornien und London (ots/PRNewswire) - StaffingIndustry Analysts (SIA) gibt das vollständige Programm für denContingent Workforce Strategies (CWS) Summit Europe 2017: WorkforceSolutions for an Uncertain Time (Personallösungen für Zeiten derUngewissheit) bekannt, der im April in Berlin stattfinden wird.Der seit mittlerweile acht Jahren ausgerichtete jährliche CWSSummit Europe ist die wichtigste Konferenz der Entscheider undBeschaffungsexperten im Personalwesen der größten europäischenOrganisationen. Die diesjährige Veranstaltung wirft ein Schlaglichtauf die aktuellen globalen Entwicklungen einschließlich der rasantenVeränderungen, die sich auf die Arbeitswelt und die Talentlandschaftauswirken, und wird sich dabei klar auf die Auslotung der damiteinhergehenden Risiken und Chancen fokussieren.SIAs Bryan Pena, SVP Contingent Workforce Strategies, wird inseiner programmatischen Eingangsrede, die sich dem Thema Erfolgreichin schwierigen Zeiten: Fünf wirksame Strategien im Personalwesen(Success in Trying Times: Five Workforce Strategies to Make aDifference) widmet, ausführlich auf das aktuell vorherrschende Klimader Ungewissheit eingehen und erläutern, wie sich Programme für dievorübergehende Beschäftigung für das zukünftige erfolgreicheWeiterbestehen ausrichten lassen.Zu den Hauptrednern zählen Yanis Varoufakis, der ehemaligegriechische Finanzminister und Jens Spahn, ParlamentarischerStaatsekretär beim Bundesminister der Finanzen und Mitglied derCDU/CSU in Deutschland, die angesichts der enormen gesellschaftlichenund geschäftlichen Umwälzungen, die derzeit im Gange sind, das ThemaFlexible Belegschaft und die Zukunft der Europäischen Union(Workforce Flexibility and the Future of European Union) anschneidenund diskutieren werden, welche Richtung sie zur positivenWeiterentwicklung der europäischen Arbeitsmärkte einschlagen wollen.Die Konferenz wird außerdem Schwerpunktsessions zu folgendenThemen beinhalten:- Mit gutem Beispiel vorangehen- Vorbereitung für den Wandel- Weiterentwicklung auf innovative Art und Weise- Schwerpunkt auf ForschungDie Sitzungen bieten einen intensiven Einblick zu denPersonallösungen im Bereich der vorübergehenden Beschäftigung ausunterschiedlich fokussierten Blickwinkeln, und werden Themen undBereiche wie MSP/VMS Implementierung, Preispolitik, Total TalentManagement, Compliance, RPO und die neuesten SIA Forschungsergebnisseumfassen. Das Programm bietet zudem einen kooperativen Think Tank,angeleitete Diskussionsrunden und dedizierte Networking-Sessions, diedie Delegierten dazu einladen, sich im interaktiven Dialog undinformellen Austausch zu vernetzen."Die Unternehmen müssen heutzutage in einem Umfeld bestehen, daskomplexer und wettbewerbsorientier als jemals zuvor ist", erklärteBarry Asin, President von SIA. "Ich freue mich ganz besonders, dasswir beim 2017 CWS Summit in Berlin bedeutende Experten und Vordenkerzu so wichtigen Perspektiven begrüßen dürfen. Unternehmen, die sichin der sich entwickelnden Welt der vorübergehendenBeschäftigungsverhältnisse zurechtfinden wollen, sehen sich einerganzen Reihe von globalen Einflüssen, wirtschaftlichen Trends,aktuellen politischen Umbrüchen und technologischen Fortschrittenausgesetzt. Die diesjährige Konferenz will Erkenntnisse vermitteln,die unmittelbar relevant und entscheidend für die Stärkung derstrategischen Vision rund um das Thema vorübergehende Beschäftigungund Personallösungen sind".Der CWS Summit Europe: Workforce Solutions for an Uncertain Timewird vom 26. - 27. April im Andel's by Vienna House Berlin,Deutschland abgehalten. Im Vorfeld der Konferenz werden am gleichenOrt vom 24. - 25. April auch CCWP (Certified Contingent WorkforceProfessional) Schulungen stattfinden. Weitere Informationen undDetails zur Anmeldung finden Sie unter www.cwssummitwe.euInformationen zu Staffing Industry Analysts (SIA)SIA ist ein globalesBeratungsunternehmen für PersonallösungenSIA wurde 1989 gegründet und ist der weltweite Berater fürPersonallösungen. Unsere urheberrechtlich geschützte Forschung decktalle Kategorien nicht-selbständiger und selbständiger Tätigkeiten ab,einschließlich Zeitarbeit, unabhängiger Vertragsarbeit und anderenArten von vorübergehender Beschäftigung. Als Unternehmensteil desinternationalen Wirtschaftsmedienunternehmens Crain CommunicationsInc. hat SIA seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, mitBüroniederlassungen in London, England. Hier (http://www.staffingindustry.com/) erfahren Sie mehr überSIA.PressekontaktJennifer Arcuni, Communications Director, Staffing Industry Analystsjarcuni@staffingindustry.com | +1 650-390-6171 |www.staffingindustry.comOriginal-Content von: Staffing Industry Analysts, übermittelt durch news aktuell