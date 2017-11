Der SHW AG Aktie hat die Dieselkrise schwer zu schaffen gemacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

der Umsatz lag im 1. Halbjahr mit 202,7 Mio € erwartungsgemäß um 5,8% unter dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür war die Sparte Pumpen und Motorkomponenten. Der vorzeitige Auslauf eines VW-Auftrags, die Dieselkrise und andere Probleme hatten SHW schwer zu schaffen gemacht. Der Umsatzanteil mit VW wird sich von 41,4 auf 30% reduzieren. Das operative Ergebnis (EBIT) verringerte sich von 9,6 auf 8,3 Mio €. Die EBIT-Marge ging auf 4,1% zurück. Vom EBIT entfallen 8,5 Mio € auf den Bereich Pumpen und Motorkomponenten und 1,2 Mio € auf den Bereich Bremsscheiben.

Bis 2020 sollen der Umsatz auf 620 bis 650 Mio € steigen

Unterm Strich hat SHW knapp 18% weniger verdient. Die zu SHW gehörende SHW Automotive hat die Hybrid-Technik von Lust übernommen. Das Prozess-Know-how von Lust bei elektronischen Leiterplatten soll SHW bei der Entwicklung und Montage von integrierten E-Pumpen voranbringen. Zugleich stärkt das SHWs Wettbewerbsposition in der Elektromobilität. SHW machte zuletzt durch den Einstieg des österreichischen Motorradherstellers KTM von sich reden.

KTM-Chef Stefan Pierer hält mittlerweile knapp 48% an SHW. Im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bietet die Pierer Industrie AG 35 € je SHW-Aktie. Der Vorstandsvorsitzende hält das Angebot für nicht angemessen. Er rechnet 2017 mit 400 bis 420 Mio € Umsatz. Bis 2020 sollen der Umsatz auf 620 bis 650 Mio € und die EBITDA-Marge auf 13% steigen. Allein in China peilt SHW 2020 einen Umsatz von 100 Mio € an. In Kanada startet SHW 2018 eine Produktion für 2 US-Hersteller.

