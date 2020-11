SHUAA und Arton kündigen Partnerschaft zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen in wachstumsstarken Märkten an

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - SHUAA Capital psc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=3362965074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D2822036196%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shuaa.com%252F%26a%3DSHUAA%2BCapital%2Bpsc&a=SHUAA+Capital+psc) (DFM: SHUAA), die führende Vermögensverwaltungs- und Investment-Banking-Plattform in der Region, gab heute ihre neue Partnerschaft mit Arton Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=825412823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D215965984%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artoncapital.com%252F%26a%3DArton%2BCapital&a=Arton+Capital), der weltweit führenden Expertenberatung bekannt, die sich auf investitionsbasierte Programme mit sozialer Wirkung spezialisiert hat. Hiermit sollen ausländische Direktinvestitionen durch die Einrichtung von Immobilienentwicklungsfonds gefördert werden, die sich auf wachstumsstarke Märkte konzentrieren.Die Partnerschaft nutzt das Fachwissen von SHUAA in den Bereichen Vermögensverwaltung und Immobilienentwicklung sowie die Erfahrung von Arton Capital in der Finanzberatung mit Schwerpunkt auf Investitionsprogrammen für Wohnsitze und Staatsbürgerschaft. Ziel der Partnerschaft ist die Schaffung von Investitionsprodukten und -möglichkeiten, darunter ein Fonds in Höhe von 100.000.000 EUR, der ausländische Investitionen in Märkte wie Montenegro anziehen und die wachsende Nachfrage nach Programmen für Zweitwohnsitze und Staatsbürgerschaften befriedigen soll. Die Fonds streben Renditen von mehr als 20 % durch den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilienprojekten an Investoren an, die einen Zweitwohnsitz und die Staatsbürgerschaft anstreben. Zwei Mischnutzungsprojekte in Montenegro wurden bereits als potenzielle Investitionen identifiziert, für die im Rahmen des Citizenship by Investment-Portfolios qualifizierter Projekte die Genehmigung der montenegrinischen Regierung beantragt werden kann.Mustafa Kheriba, stellvertretender CEO und Leiter der Vermögensverwaltung bei SHUAA, kommentierte die Partnerschaft: "Staatsbürgerschaft durch Investitionen ist ein wettbewerbsintensiver globaler Markt, und die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nur noch weiter erhöht, da immer mehr Menschen auf der ganzen Welt jetzt darüber nachdenken, wie sie ihre Zukunft medizinisch, sozial und finanziell sichern können. Diese Partnerschaft ist die perfekte Allianz von SHUAA's Immobilien- und Fondsmanagement-Expertise und Arton's Erfahrung, die Einzelpersonen und Familien befähigt, durch Investitionen in Zweitwohnsitz und Staatsbürgerschaft zu Weltbürgern zu werden."Armand Arton, Gründer und Präsident von Arton Capital, fügte hinzu: "Diese innovative Initiative ist in unserer Branche beispiellos, und wir freuen uns über die Partnerschaft mit SHUAA, einem führenden Unternehmen im Asset Management und Investment Banking. Die Fähigkeit, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, ist für die Länder von wesentlicher Bedeutung, insbesondere in diesen Zeiten. Diese Partnerschaft wird Regierungen dabei helfen, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, um die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum zu fördern."Mit mehr als 12 Regierungsmandaten war Arton maßgeblich daran beteiligt, in den letzten 5 Jahren über Investitionsprogramme mit sozialer Wirkung im Zusammenhang mit Wohnsitz und Staatsbürgerschaft mehr als 4 Milliarden USD an ausländischen Direktinvestitionen in Länder anzuziehen.Nach der Fusion mit der Abu Dhabi Financial Group hat die SHUAA ihre Position als führende regionale Vermögensverwaltungs- und Investment-Banking-Plattform gestärkt und verfügt über 13,6 Mrd. USD AUM mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienentwicklung, einschließlich der Entwicklung des Broadway und der Palace Street Nr. 1 in London, Großbritannien.Die Zahl der Länder, die durch Citizenship by Investment-Programme ausländische Direktinvestitionen anziehen, ist in den letzten zehn Jahren weiter gestiegen. Der wirtschaftliche Beitrag unterstützt die lokale Wirtschaft und trägt zur Schließung von Haushaltslücken bei, so dass die Regierungen frisches Kapital in den Aufbau der Infrastruktur, den wachsenden Tourismus, die Finanzierung lokaler Unternehmen und die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten einbringen können.Über SHUAA Capital pscSHUAA Capital psc (DFM: SHUAA) ist eine führende Vermögensverwaltungs- und Investment-Banking-Plattform mit einem verwalteten Vermögen von 13,6 Milliarden USD und Niederlassungen im gesamten Nahen Osten und im Vereinigten Königreich. SHUAA Capital psc ist anerkannt für seine starke Erfolgsbilanz und seinen bahnbrechenden Ansatz bei Investitionen durch ein differenziertes, innovatives und globales Produktangebot mit Schwerpunkt auf öffentlichen und privaten Märkten, Darlehen und Immobilien.Das Vermögensverwaltungssegment, eines der größten in der Region, verwaltet Immobilienfonds und -projekte, Anlageportfolios und Fonds in den regionalen Aktien-, Renten- und Kreditmärkten; außerdem bietet es Anlagelösungen für Kunden an, wobei der Schwerpunkt auf alternativen Anlagestrategien liegt. Das Investment-Banking-Segment, das in den vergangenen 12 Monaten mit der Leitung mehrerer Sukuk-Emissionen im Gesamtwert von mehr als 500 Millionen USD beauftragt war, bietet Beratung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Transaktionsdienstleistungen, Privatplatzierungen, öffentliche Emissionen von Aktien und Schuldtiteln sowie strukturierte Produkte und schafft gleichzeitig Marktliquidität bei außerbörslich gehandelten festverzinslichen Wertpapieren. Die Firma wird als Finanzanlagegesellschaft von der Emirates Securities and Commodities Authority reguliert.Mehr über SHUAA Capital finden Sie unter:- Website: www.shuaa.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=983995578&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D581646901%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shuaa.com%252F%26a%3Dwww.shuaa.com&a=www.shuaa.com)- Twitter: https://twitter.com/SHUAA_Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=3086269702&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D711138976%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSHUAA_Capital%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSHUAA_Capital&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSHUAA_Capital)- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shuaa-capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=696498362&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D1545375461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fshuaa-capital%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fshuaa-capital&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fshuaa-capital) Über Arton CapitalArton Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=825412823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D215965984%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artoncapital.com%252F%26a%3DArton%2BCapital&a=Arton+Capital) ist das führende Beratungsunternehmen der Regierung, das sich darauf konzentriert, ausländische Direktinvestitionen in Länder anzuziehen, indem es Investorenprogramme für Wohnsitz und Staatsbürgerschaft entwirft und umsetzt. Durch die Zusammenarbeit mit über 12 Ländern auf der ganzen Welt hat Arton in den letzten 5 Jahren mit seinen globalen Operationen dazu beigetragen, über 4 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen anzuziehen.Arton befähigt Einzelpersonen und Familien, Weltbürger zu werden, indem sie in Zweitwohnsitz und Staatsbürgerschaft investieren, und zwar durch eine maßgeschneiderte Dienstleistungserfahrung, die die Komplexität vereinfacht und auf Vertraulichkeit und Vertrauen aufbaut.Als Begründer des Global Citizen-Forums (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=3799324215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D1352942721%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.globalcitizenforum.org%252F%26a%3DGlobal%2BCitizen%2BForum&a=Global+Citizen-Forums) ist Arton Capital ein Mitglied der Arton Group, deren Mission sich auf Produkte und Dienstleistungen konzentriert, die auf die Bedürfnisse von Global Citizens zugeschnitten sind.Mehr über Arton Capital finden Sie unter:- Website: www.artoncapital.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=1107644062&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D4233309924%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.artoncapital.com%252F%26a%3Dwww.artoncapital.com&a=www.artoncapital.com)- LinkedIn: www.linkedin.com/company/arton-capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=3300449994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D130656623%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Farton-capital%26a%3Dwww.linkedin.com%252Fcompany%252Farton-capital&a=www.linkedin.com%2Fcompany%2Farton-capital)- Twitter: www.twitter.com/artoncapital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=1051199332&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D3826284631%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.twitter.com%252Fartoncapital%26a%3Dwww.twitter.com%252Fartoncapital&a=www.twitter.com%2Fartoncapital)- Facebook: www.facebook.com/Arton.Capital/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=451583997&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D463097435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FArton.Capital%252F%26a%3Dwww.facebook.com%252FArton.Capital%252F&a=www.facebook.com%2FArton.Capital%2F)- Instagram: www.instagram.com/artoncapital/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=207447339&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D1248752387%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fartoncapital%252F%26a%3Dwww.instagram.com%252Fartoncapital%252F&a=www.instagram.com%2Fartoncapital%2F) Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Original-Content von: Arton Capital, übermittelt durch news aktuell