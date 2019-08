SHS-Medizintechnik-Index: Wachstumsdynamik der deutschen Medizintechnik verliert an Schwung

Tübingen (ots) -- Leistungsentwicklung der Medizintechnikbranche liegt zwar nochdeutlich über dem Niveau der Gesamtwirtschaft, doch geht dierelative Wachstumsrate seit zwei Jahren zurück- 2017 eingeführte Medizinprodukteverordnung könnteWachstumsdynamik ausgebremst haben- Kleine und mittelgroße Unternehmen benötigen mehr Kapital undstarke Netzwerke, um weiter zu wachsen und dieInternationalisierung voranzutreiben- Anstieg der Patentzulassungen in den letzten Jahren verdeutlichtInnovationspotential der Branche- Während USA auf innovationsfreundliche Rahmenbedingungen setzen,könnte Europa durch zunehmende Regelungsdichte Vorsprungeinbüßen- SHS-Medizintechnik-Index bildet Wachstumspotential,Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche Stärke der deutschenMedizintechnikbranche in Relation zur Gesamtwirtschaft abSeit Jahren wächst der deutsche Medizintechniksektor deutlichstärker als die Gesamtwirtschaft. Der demographische Wandel und dasVertrauen in Gesundheitsprodukte "Made in Germany" machen dieMedizintechnik zu einer erfolgreichen, profitablen und stabilenBranche. Von Konjunkturzyklen kann sie sich weitgehend abkoppeln.Nach starken Zuwächsen verliert der Aufwärtstrend der Medizintechnikseit 2016 aber an Schwung: Ein erstmals berechneter Branchenindexmisst einen Wert von knapp 112% für 2016, der 2017 auf 110,5%zurückging und 2018 auf 109,7% fiel. Die Wachstumsdynamik ausgebremsthaben könnten schärfere regulatorische Vorgaben, die 2017 mit derMedizinprodukteverordnung in Kraft traten. Die Entwicklung desSektors im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft erfasst derMedizintechnik-Index der SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement,den der Investor in Kooperation mit Christian Koziol, Professor undLehrstuhlinhaber für Finance an der Universität Tübingen, konzipiertund errechnet hat. Das Innovations- und Wachstumspotential desSektors misst der Index über die vier Indikatoren Umsatz,Erwerbstätigenzahlen, Patentzulassungen und Aktienkursentwicklungen.Der Index soll künftig jährlich aktualisiert werden.Christian Koziol, Professor und Lehrstuhlinhaber für Finance ander Universität Tübingen und einer der beiden Initiatoren des Index,kommentiert: "Die Medizintechnikbranche ist von wesentlicherBedeutung für den Industriestandort Deutschland. DerSHS-Medizintechnik-Index soll das Wachstum, die Innovationsfähigkeitund die wirtschaftliche Stärke der Branche mittelsvolkswirtschaftlicher Kennzahlen quantifizieren, ihre Entwicklungüber den Beobachtungszeitraum hinweg aufzeigen und ingesamtwirtschaftliche Relation setzen. Damit kann der Index genauenAufschluss darüber geben, wie sich die deutsche Medizintechnikentwickelt."Der SHS-Medizintechnik-Index bildet die Entwicklung der Brancheseit 2010 ab. Seitdem, so beobachten die Initiatoren, fährt dieBranche deutlich besser als die Gesamtwirtschaft. Einen"Outperformance"-Höhepunkt erreichte der Index im Jahr 2016 mit 112%.Steigende Komplexität und ein immer dichter werdendes regulatorischesRegelwerk scheinen die Dynamik aber seitdem zu hemmen: "Der Verlaufdes Index macht deutlich: Die Medizintechnikbranche weist einüberdurchschnittliches Wachstum auf. Der Sektor entwickelt sichweniger schwankend und konjunkturabhängig. Zudem schafft er eineVielzahl von Arbeitsplätzen", sagt Hubertus Leonhardt,Geschäftsführender Partner bei SHS.Kleine und mittelgroße Unternehmen benötigen finanzielle undstrategische UnterstützungDie seit 2017 geltende Medizinprodukteverordnung stellt deutlichhöhere Anforderungen an die Zulassungs- und Prüfverfahren als die bisdahin geltende Richtlinie. Damit erhöhen sich Entwicklungszeit und-kosten, was zu einer finanziellen Belastung und einer schwierigenEigenkapitalsituation gerade für kleine und mittelgroße Unternehmenführen kann. Den zusätzlichen Aufwand für Innovationsprojekte und fürdie Neuzertifizierung von Bestandsprodukten stemmen viele kleine undmittelgroße Player nur noch mit Mühe. "Gerade sie benötigen immerhäufiger starke und gut vernetzte Partner, die sie bei derBewältigung der regulatorischen Hürden und beim Unternehmenswachstumfinanziell und strategisch unterstützen. Wir sehen aber auch denTrend, dass kleine und mittelgroße Unternehmen verstärkt nachAkquisitionsmöglichkeiten Ausschau halten. Sicherlich versuchen siedamit eine kritische Größe zu erreichen. Zudem können sie durchZusammenschlüsse und Unternehmenszukäufe Marktanteile gewinnen undihr Produktportfolio erweitern", erläutert SHS-Partner HubertusLeonhardt.Anzahl an Patentzulassungen verharrt auf hohem NiveauDas enorme Innovationspotential der deutschen Medizintechnik unddie immense Dynamik der letzten Jahre zeigt sich besonders im Blickauf die Anzahl der Patentzulassungen. Im Jahr 2010 wurden insgesamt499 Patente aus dem Medizintechnik-Spektrum zugelassen, 2016 waren es1.075 - die Zulassungen haben sich innerhalb von sechs Jahren miteinem Plus von 115% also mehr als verdoppelt. Die Anzahl anPatentzulassungen insgesamt nahm hingegen nur um rund 50% zu: 12.550(2010), 18.728 (2016). Die Gesamtwirtschaft hinkte der Medizintechnikalso deutlich hinterher. Ab 2016 verkehrte sich die Lage. DieWachstumsdynamik der Gesamt-Patentzulassungen hielt in den Jahren2017 und 2018 an. Ihre Zahl erhöhte sich innerhalb von zwei Jahren umrund 10% und erreichte mit 20.804 (2018) einen neuen Höchststand. DieEntwicklung der Anzahl von Patentzulassungen aus demMedizintechnikbereich hingegen stagnierte: Analog zum Verlauf desSHS-Medizintechnik-Index verlor auch die Entwicklung derPatentzulassungen seit 2016 beträchtlich an Schwung und verharrtseitdem mit gut über 1.000 Zulassungen auf hohem Niveau."2017 und 2018 wurden nicht wesentlich mehr Medizintechnik-Patentezugelassen als 2016. Da muss man nicht in Alarmismus verfallen", sagtSHS-Partner Hubertus Leonhardt. Denn es sei unstrittig, dass dieindustrielle Stärke, die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Ingenieure,vor allem aber die enge Verzahnung der Hochschul- undForschungslandschaft mit der Wirtschaft in vielen RegionenDeutschlands ein gutes Innovationsklima in der Branche geschaffenhabe. "Die Entwicklung der Patentzulassungen im Medizintechniksektorzeigt aber, dass die grundsätzlich vorteilhaften Rahmenbedingungengefährdet sein können, wenn man die Innovationsfähigkeit einerBranche mit regulatorischen Maßnahmen zu hemmen beginnt", soLeonhardt weiter. Hier ist Sensibilität seitens des Gesetzgebers undder Regulierungsbehörden gefordert. "Das gilt umso mehr, wenn daskonjunkturelle Umfeld rauer wird." Dabei steht die Medizintechnikohnehin vor umfassenden Umwälzungen: In der Zukunft werden vor allemdie Herausforderungen des demografischen Wandels und dieEntwicklungen beispielsweise in den Bereichen Digital Health undManagement von chronischen Krankheiten weiteres Wachstum in diesemSektor antreiben. Hubertus Leonhardt beobachtet, dass die USA dasregulatorische Regelwerk tendenziell eher abbauen. In Europa hingegenbemerkt er einen gegenläufigen Trend: "Während die USA aufinnovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu setzen scheint, drohtEuropa durch die zunehmende Regelungsdichte seinen Vorsprungeinzubüßen."Relative Stärke der Medizintechnik im Vergleich zurGesamtwirtschaft (Grafik): http://ots.de/Cbpf4i, Quelle:SHS-Medizintechnik-Index 2019Entwicklung Patentzulassungen im Bereich Medizintechnik (Grafik):https://iwk-cp.com/patentzulassungen-im-bereich-medizintechnik/,Quelle: SHS-Medizintechnik-Index 2019 / Europäisches PatentamtÜber den SHS Medizintechnik Index:Der SHS Medizintechnik Index wurde von der SHS Gesellschaft fürBeteiligungsmanagement in Kooperation mit Professor Dr. ChristianKoziol von der Eberhard Karls Universität Tübingen entwickelt. DerIndex erfasst und vergleicht Wachstumspotential, Innovationskraft undwirtschaftliche Leistung der deutschen Medizintechnikbranche mit derdeutschen Gesamtwirtschaft. Hierzu wurden volkswirtschaftlicheKennzahlen (Zahl der Patentzulassungen, Umsatz bzw. BIP, Zahl derErwerbstätigen, Aktienkurse) sowohl für die Branche als auch dieGesamtwirtschaft seit dem Jahr 2010 erfasst und analysiert. Die Datenwurden mit Hilfe eines mathematischen Modells normiert und fließengewichtet in den Index ein. Der Index wird künftig jährlichaktualisiert.Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagementinvestiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen mit Fokusauf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel undNachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auchMehrheitsbeteiligungen ein. Als erfahrener Brancheninvestorunterstützt das 1993 gegründete Unternehmen das Wachstum seinerPortfoliogesellschaften durch ein Netzwerk an Kooperationen, zumBeispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei regulatorischenThemen oder beim Eintritt in weitere Märkte. 