SHS Holdings Ltd: Wie reagieren Sie darauf?

In unserer neuen Analyse nehmen wir SHS Holdings Ltd unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauwesen". Die SHS Holdings Ltd-Aktie notierte am 13.09.2018 mit 0,225 SGD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses SHS Holdings Ltd auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt SHS Holdings Ltd mit einer Rendite von 5,5 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,07 Prozent. Auch hier liegt SHS Holdings Ltd mit 5,57 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von SHS Holdings Ltd auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für SHS Holdings Ltd erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von SHS Holdings Ltd bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um SHS Holdings Ltd auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von SHS Holdings Ltd sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.