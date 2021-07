SHOP APOTHEKE Aktie: Starker Jahresauftakt!

SHOP APOTHEKE hatte einen starken Jahresauftakt mit einem Umsatzwachstum von 22,4% auf 284,1 Mio €. Davon entfielen 45 Mio € auf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten – 17% weniger als im Vorjahr.

Dies lag einerseits an der stark erhöhten Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten im März 2020 als Folge des Covid-19-Ausbruchs in Europa, andererseits an der in diesem Jahr weitestgehend ausgebliebenen sonst üblichen ...



zur Originalmeldung