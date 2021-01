SHOP APOTHEKE Aktie: Profiteur der Corona-Krise

SHOP APOTHEKE hat im 3. Quartal einen Umsatzsprung um knapp 40% auf 238,7 Mio € verbucht. Damit summierte sich das Plus in den ersten 9 Monaten auf rund 38%. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 4,2 Mio € nach einem Minus von 2,1 Mio € im Vorjahr. Das ganze Jahr lief für die Online-Apotheke bislang glänzend. In Pandemie-Zeiten hat das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



