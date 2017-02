SHOPBOP startet Trendkampagne für Frühling 2017 mit Suki und Immy Waterhouse

New York (ots/PRNewswire) - SHOPBOP, der angesagteOnline-Mode-Shop für Damen aus aller Welt, startet eine weltweiteFrühlingskampagne für 2017 unter dem Motto "Find Your Spring". DieKampagne zeigt die britischen Schwestern und Stil-Ikonen SukiWaterhouse und Immy Waterhouse sowie Model-of-the-Moment AlannaArrington. Bei der Kampagne dreht sich alles um die Freundschaftzwischen Frauen und eine moderne Auffassung von Weiblichkeit, die beisechs vorherrschenden Trends zu sehen sind: Pretty in Pink, TailorMade, All-Day Lingerie, Modern Americana, New Romantics und SoCalCool.Die Kampagne beginnt mit der Verbreitung von einzigartigen Fotosund Videos über die digitalen Kanäle E-Mail, soziale Netzwerke undHomepage. Sie wird über Desktop-, Tablet- und Mobilgeräte sowieausgewählte E-Mail-Adressen fortgesetzt und zwar in Form vonLook-der-Woche-Büchern, die Stilanleitungen, das neuesteFrühlingsprodukt und fantastische Bilder enthalten. Von der Farbe desFrühlings - rosa - bis hin zu verspielten Details und romantischenFormen werden die Modehighlights der Saison zum Leben erweckt.SHOPBOP Fashion Director, Caroline Maguire:"Wir sind höchst erfreut, dass wir unsere weltweiteFrühlingskampagne für 2017 unter dem Namen 'Find Your Spring' mitSuki Waterhouse, Immy Waterhouse und Alanna Arrington präsentierenkönnen. Unserer Ansicht nach haben wir das perfekte Trio gefunden, umdas Frühlingserwachen á la SHOPBOP mit einem kundennahen Modestil undeiner verspielten Feinfühligkeit zu zeigen."FRÜHLINGSTRENDS VON SHOPBOP:Pretty in Pink [Start: 23. Februar 2017]Diese verträumte Farbe wird Ihren Kleiderschrank erobern - in denFarbtönen creamy blush, dusty rose und shocking fuchsia.Tailor Made [Start: 9. März 2017]Ihr Spickzettel für frische Frühlingsklassiker, wie Sie sie nochnie gesehen haben.All-Day Lingerie [Start: 16. März 2017]Ihr Ratgeber für einen unbeschwerten Luxus-Look. So tragen Siebauchfreie Oberteile unter Blusen, kombinieren Spitzenkleider mitSeidenhosen und werfen boudoir-ähnliche Kleider über ausgefranzteHotpants.Modern Americana [Start: 23. März 2017]Rot, weiß und blau auf neue Art kombiniert! Sinnbild für dasWiederaufleben der Americana-Kultur mit Gingham, Punkten, US-Farben,Streifen und ganz viel Denim.New Romantics [Start: 30. März 2017]Ein raffinierter Mix aus verspielten Rüschen, Blusen mitStehkragen, Puffärmeln und aufwendigen Blumenmustern.SoCal Cool [Start: 6. April 2017]Feiern Sie die guten alten Strandzeiten mit hellen, verspieltenund von Surfmotiven geprägten Formen. Das i-Tüpfelchen sindausdrucksstarke Grafiken und Neoneffekte.Hochauflösende Fotos der Kampagne: Kampagne-Fotos (https://www.dropbox.com/sh/59x63xcljn5r5qi/AADbY6IUsZF6UPE9zJOsw0cta?dl=0)Kurzes Video der Kampagne: Kampagne-Video(https://youtu.be/tFiJeOZgfac)ÜBER SHOPBOP:Shopbop.com (http://www.shopbop.com/) ist ein angesagterOnline-Shop für aktuelle Modetrends, wo eine breite und erleseneAuswahl an Damenmode von etablierten und aufstrebenden Designernangeboten wird. SHOPBOP.com arbeitet mit mehr als 1.000 Marken (http://www.shopbop.com/actions/designerindex/viewAlphabeticalDesigners.action) aus aller Welt zusammen und präsentiert Frauen in 165 Ländernein Sortiment an Prêt-à-Porter und Accessoires. InternationaleLieferungen erfolgen schnell und kostenlos. In den USA und Kanadawerden zudem kostenfreie Rücksendung garantiert. SHOPBOP ist Teil derUnternehmensgruppe Amazon.com Inc.SHOPBOPSean Morrissey, PRSeanwm@SHOPBOP.comFoto: http://mma.prnewswire.com/media/471027/SHOPBOP.jpgLogo: http://mma.prnewswire.com/media/271156/shopbop_com_logo.jpgOriginal-Content von: Shopbop.com, übermittelt durch news aktuell