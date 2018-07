SHISEIDO startet den Relaunch der New Makeup-Kollektion rund um vier innovative Texturen

Weitere Suchergebnisse zu "Shiseido":

BEAUTY REIMAGINED. BEAUTY MADE WITH SOUL.New York (ots/PRNewswire) - Mit dem Relaunch von SHISEIDO Makeupbeginnt die Marke ein neues spannendes Kapitel in seiner langen undumfangreichen Geschichte. Als Pionier der Kosmetikbranche entstandSHISEIDO 1872 und stellt jetzt die Schönheitswelt erneut auf den Kopfmit einer Kosmetikkollektion, die unter dem Motto "Gifting Japan tothe World" (dt.: "Japan der Welt zum Geschenk machen ") steht undmodern, minimalistisch, visionär, expressiv und kreativ daherkommt."Der Schwerpunkt der Reihe liegt nicht einfach auf denaußergewöhnlichen Farben oder der unglaublichen Wirkung, sondern aufden einzigartigen sensorischen Texturen," so Jill Scalamandre,Vorsitzende von bareMinerals, BUXOM und Global Development ShiseidoMakeup.Das neue Mantra der Marke - "Beauty Reimagined. Beauty Made WithSoul." - spiegelt sich in der gesamten Kollektion wider. Das Ergebnisist eine Reihe von 21 Produkten und 125 Farbnuancen, die in viersensorische Texturen unterteilt werden und die "Inks" (dt.:"Tusche"), "Gels", "Powders" und "Dews" (dt.: "Tau") heißen."Inks" definiert die Kollektion neu mit Produkten, die grafischePräzision und extreme Intensität bieten, während "Gels" Produktewiederentdecken, die ein andauerndes, beeindruckendes Finisherreichen, sich dabei aber federleicht anfühlen. "Powders" steht fürdie Neuerfindung traditioneller Pigmente aus der Vergangenheitmithilfe von atmungsaktiven, aufbauenden und anpassungsfähigenFormeln, während "Dews" als neue Kategorie Licht kreiert, um dieHautoberfläche zu verwandeln. Die Kollektion schließt auch fünfhandgemachte Pinsel mit ein, die an die alte japanischeKalligrafiekunst erinnern.Die leichte Verpackung ist ebenso neuartig wie ihr Inhalt. MaoKomai, SHISEIDOs erstklassiger Designer, verband zusammen mit einemtechnischen Team bei der Entwicklung der Verpackung, die mit einerder kompaktesten Materialzusammensetzungen auftrumpft, ein modernesDesign mit zeitloser Ästhetik.Um der SHISEIDO Makeup-Kollektion Leben einzuhauchen, warb dieMarke für die Kampagne Jungkünstlerinnen an, die jeweils eine derunterschiedlichen Texturen repräsentieren. Die bekannteMakeup-Künstlerin Kara Yoshimoto-Bua ist das Gesicht von "Dews",YiZhou vertritt als internationale Multimedia-Künstlerin "Gels",während die Ballettänzerin Sonoya Mizuno "Powders" personifiziert unddie Singer-Songwriterin Banks "Inks" repräsentiert. "Diese Kollektionverändert unser Erleben von Schönheit, weshalb wir Künstler gewählthaben, deren Arbeit die kreativen Grenzen ihrer Arbeitsfelder neuabgesteckt haben," sagt Scalamandre. "Eine wichtige Priorität war esfür uns von Anfang an mit Künstlern zu arbeiten, die eine echteVerbindung zur Marke SHISEIDO haben, die aber auch mit derjapanischen Tradition verbunden sind - egal ob durch ihre Herkunftoder ihre Kunst."Zusätzlich zu der Arbeit mit den Repräsentanten hat SHISEIDOMakeup die Global Artist Collective gegründet, eine Gruppeangesehener Experten aus der Schönheitsbranche, die zusammengebrachtwurden, um die neue Kollektion der Welt zu zeigen. Die Gruppe bestehtaus dem internationalen Farbkünstler Patrick Ta, Pony alsAPAC-Ambassador, dem japanischen Farbkünster Hiro Odagiri, dennordamerikanischen Farbkünstern Vincent Oquendo und Lottie, sowie demEMEA-Farbkünster Gregoris Pyrpylis. Obwohl jeder Künstler aus eineranderen Kultur oder einem anderen Land stammt eint eine besondereVerbindung zu Japan die Mitglieder der internationalen Gruppe. "Wirhaben diese vielfältige Künstlergruppe nicht nur deshalb ausgewählt,weil jeder ein Meister ihrer Kunst ist, sondern auch, weil sie allefür das stehen, was SHISEIDO schon immer verkörpert: künstlerischenAusdruck, Kreativität und Innovation," so Scalamandre.Die Reihe wurde in New York City entwickelt und mit dieserEntscheidung hat SHISEIDO eine einmalige globale Herangehensweise fürden Relaunch dieser Kultmarke gewählt. In enger Zusammenarbeit mitdem Firmensitz in Tokyo sowie mit dem großen, weltweit angesiedeltenTeam wurde diese Kollektion zum Ergebnis einer ständig fortgeführteninternationalen Kollaboration, die sich Sprachen, Zeitzonen undGrenzen widersetzt.Für weitere Informationen zu NEW SHISEIDO Makeup kontaktieren Siebitte:Alice Hampton, Vizepräsidentin Globale Kommunikation SHISEIDOMakeup und bareMinerals, über AHampton@sac.shiseido.com oderr +1(646) 919-0566Desiree Lestingi, Vorsitzende Globale Kommunikation SHISEIDOMakeup, über DLestingi@sac.shiseido.com oder +1 (732) 757-2552Foto - https://mma.prnewswire.com/media/724061/VisionAiry_Gel_Lipstick_Ginza_Red.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/724061/VisionAiry_Gel_Lipstick_Ginza_Red.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/724060/Kajal_InkArtist_Sumi_Sky.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/724062/WhippedPowder_Blush_Sonoya.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/724062/WhippedPowder_Blush_Sonoya.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/724064/Aura_Dew_Cosmic.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/724065/DAIYA_Fude_Brush.jpgOriginal-Content von: Shiseido, übermittelt durch news aktuell