SHISEIDO feiert Weltpremiere seiner neuen Makeup-Kollektion in Tokio (Japan)

Beauty Reimagined. Beauty Made with Soul.Tokio (ots/PRNewswire) - SHISEIDO - eine Marke, deren Name synonymist mit Schönheit, Kunst und Kultur - hat in Tokio, Geburtsort derMarke und weltweites Epizentrum der J-Beauty-Bewegung, eine komplettneuartige Makeup-Kollektion vorgestellt. Die Weltpremiere ist am 15.August. Im TOLOT, eine zeitgenössische Kunstgalerie in Shinonome,fanden sich Freunde, Fans und bekannte Gesichter der Marke ein,darunter Patrick Ta (neuer SHISEIDO Global Color Artist), Pony(SHISEIDO APAC Ambassador), Sonoya Mizuno (Schauspielerin, Tänzerinund SHISEIDO Makeup Campaign Artist), Rowan Blanchard(Schauspielerin), Jen Atkin (Promi-Friseurin), Petra Collins(Fotografin), Emi Suzuki (Model und Designerin), Yuka Mannami (Model)und PearyPie (Beauty-Bloggerin aus Thailand). Sie stießen auf dieatemberaubende Kollektion an, die auf vier Haupttexturen basiert.Das neue SHISEIDO Makeup-Sortiment ist zu gleichen Teilen modern,minimalistisch, visionär, expressiv, luxuriös und kreativ. Es gibt 21Produkte und 125 Farbtöne in vier Texturkategorien: Gels, Inks,Powder und Dews. Sie sind die perfekte Kombination aus modernsterTechnologie, Handwerkskunst und regionalen Inhaltsstoffen. "Wir gehenbeim Makeup innovative Wege, die bislang noch keine andere Markegegangen ist", sagte Jill Scalamandre, President, bareMinerals, BUXOMand Global Development Shiseido Makeup.Im TOLOT wurden die vier Texturen der neuen Kollektion durchmodernste Sensortechnik und LEDs zum Leben erweckt. Keisuke Hori,SHISEIDO Art Director, hat als Kreativdirektor gemeinsam mit demKünstler und technischen Direktor Takahiro Matsuo und dem Gründer vonLucent (eine Gruppe von Spezialisten, die interaktive Erlebnissekreieren, die Konzepte durch Technologie ausdrücken) dieRäumlichkeiten gestaltet.Yoshiaki Okabe, Corporate Officer der Marke SHISEIDO und derMarken Global Prestige, führte Sonoya Mizuno und Patrick Ta durch dieGalerie und erklärte die Bedeutung der neuen Makeup-Kollektion undihres Hautpflegeaspekts. "Die gesamte Produktlinie istaußergewöhnlich, was die Formulierungen angeht, und die Texturen sindnicht weniger bemerkenswert. Sie bieten ein echtes sensorischesMakeup-Erlebnis aus japanischer Perspektive", sagte Okabe. Mokomeshi,eine Cateringfirma aus Tokio, servierte Häppchen, die von einer dervier Texturkategorien inspiriert waren. Es gab Touchups mit SHISEIDOVisagistinnen und ein VIP-Portraitstudio mit Regisseur und FotografMike Rosenthal."Wenn man an japanische Schönheit denkt, denkt man an SHISEIDO.Tokio ist der passende Ort für die Premiere dieser Makeup-Kollektion.Mich selbst erfüllt es mit Stolz, wie das alles zusammengekommenist", sagte Okabe.Hochauflösende Bilder von Getty Images gibt es hier:https://www.image.net/smurelaunch_tokyo2018Weitere Informationen zu dem Event und der neuen SHISEIDOMakeup-Kollektion erhalten Sie vonAlice Hampton, Vice President Global Communications SHISEIDOMakeup and bareMinerals, unter AHampton@sac.shiseido.com (https://prnnj3-irisxe8.prnewswire.local/ewebeditor/AHampton@sac.shiseido.com)oder +1 (646) 919-0566Desiree Lestingi, Director Global Communications SHISEIDO Makeup,unter DLestingi@sac.shiseido.com (https://prnnj3-irisxe8.prnewswire.local/ewebeditor/DLestingi@sac.shiseido.com) oder +1 (732) 757-2552.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/725688/SHISEIDO_Makeup.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/725689/SHISEIDO_Makeup_Getty_Images.jpgOriginal-Content von: SHISEIDO Makeup, übermittelt durch news aktuell