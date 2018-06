SHISEIDO bringt sein Hero Serum, Ultimune Power Infusing Concentrate, zurück, feiert weltweit die #StrongSouls, die in uns allen stecken

Weitere Suchergebnisse zu "Shiseido":

Tokio (ots/PRNewswire) - Shiseido Company, LTD, feiert dieRückkehr seines Hero Serum, Ultimune Power Infusing Concentrate, mitzeitgleichen Kampagnen rund um den Globus. Den Auftakt machte Parisam 31. Mai, gefolgt von Tokio, Hongkong, Taipeh, Bangkok undSingapur. Der krönende Abschluss war am 1. Juni in Malibu (USA).Partner der Kampagne ist die international gefeierte Tänzerin undChoreographin Koharu Sugawara. Jedes Event unterstreicht die Tugendder inneren Stärke und die daraus gewonnene Zuversicht und Freude.Mit den Events und Ultimune Power Infusing Concentrate imRampenlicht feiert SHISEIDO einen bedeutenden Meilenstein bei derWiederbelebung seiner Marke in Rahmen seiner VISION 2020-Strategie.Kurz nach seiner Markteinführung 2014 stieg Ultimune PowerInfusing Concentrate zum Bestseller im SHISEIDO-Produktangebot aufmit einer verkauften Flasche alle 13 Sekunden.* Weltweit wurde diesesSerum mehr als 132 Mal mit einem Beauty-Award ausgezeichnet** - mehrals jedes andere Produkt im SHISEIDO-Sortiment in der 145-jährigenFirmengeschichte. Ultimune Power Infusing Concentrate wurde spezielldazu entwickelt, die inneren Abwehrkräfte der Haut zu stärken. Dieglobale #StrongSouls-Kampagne bildet dieses Produktversprechenperfekt ab. #StrongSouls ist eine Hommage an die innere Stärke jedesEinzelnen. Die Kampagne will Frohsinn verbreiten und dazu anregen,die eigenen Überzeugungen, die persönliche Stärke und die Empathiehochzuhalten, die uns miteinander verbindet.Kunst trifft auf Anmut und StärkeMit ihrer inspirierenden Bildsprache ist die #StrongSouls-Kampagnesowohl an die lange Tradition von SHISEIDO als exklusive Beauty-Markeals auch seine Position als progressive Stimme für Frauen angelehnt.Im Video ist die Tänzerin Koharu Sugawara vor der Kulisse Tokios zusehen. Tänzerisch erzählt sie eine tief emotionale Geschichte. Mitkalkulierten Zwischentönen zieht sie Kraft von innen und außen fürden ultimativen Ausdruck von Freude und Kraft.Halten Sie Ihre innere Stärke hoch und teilen Sie die darausgewonnene Freude mit Koharu Sugawara unterhttps://youtu.be/ELYYRQkCYzcFür weitere Bilder des Events folgen Sie SHISEIDO aufwww.instagram.com/shiseido/Für einen Blick hinter die Kulissenbesuchen Sie https://www.image.net/ultimune_strongsouls2018*Weltweite Verkaufsdaten, Januar 2017 - Dezember 2017; 1 Tagentspricht 24 Stunden**Gesamte weltweite Preise, Stand: Dezember 2017Shiseido Brand UnitHiroko Ozekihiroko.ozeki@to.shiseido.co.jpFoto -https://mma.prnewswire.com/media/700206/SHISEIDO_Getty_Images.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/700207/SHISEIDO_Getty_Images.jpgPressekontakt:+81-70-3852-2441Original-Content von: Shiseido Co Ltd, übermittelt durch news aktuell