SHIFT Mobility 2020 startet heute in Berlin | Internationale Experten diskutieren zwei Tage lang über die Mobilitätskonzepte der Zukunft

Berlin (ots) -- Wichtigstes Mobilitäts-Event 2020 findet als Hybrid-Format als Live-Event und Streaming Session statt- Internationale Top-Speaker sind Michael Lohscheller (CEO Opel), François Bausch (Verkehrsminister Luxemburg), Shared-Mobility-Expertin Sandra Philipps (Gründer und CEO Movmi), James Ehrlich (Stanford University/ Entwickler ReGen Villages), Sascha Pallenberg (Head of Digital Transformation Daimler), Renzo Vitale (Creative Director Sound BMW Group) und Dirk Messner (Präsident Deutsches Umweltbundesamt)- Partner sind namhafte Unternehmen aus der internationalen Mobilitätsindustrie: DEKRA, Shell, Autostadt, Hyundai, Porsche, BMW, SPIN (Tochterunternehmen Ford), UPS sowie Bridgestone Mobility und ARVATO- Le-Mans-Sieger und DTM-Champion Mike Rockenfeller eröffnet unter dem Motto #RacingForTheClimate live in die SIM Racing Serie Mit der SHIFT Mobility startet heute im Rahmen der IFA das wichtigste Mobilitäts-Event 2020. Internationale Top-Speaker referieren an zwei Tagen live vor Ort oder per Stream zu allen Themenbereichen, die sich mit der Mobilität von morgen und den sich damit verändernden Lebensräumen beschäftigen. Darunter sind Michael Lohscheller (CEO Opel), Francois Bausch (Verkehrsminister Luxemburg), Shared-Mobility-Expertin Sandra Philipps (Gründerin und CEO Movmi), James Ehrlich (Stanford University/ Entwickler ReGen Villages), Sascha Pallenberg (Head of Digital Transformation Daimler), Renzo Vitale (Creative Director Sound BMW Group) und Dirk Messner (Präsident Deutsches Umweltbundesamt). Dabei verzahnt das innovative Konzept von SHIFT Mobility die Formate Convention, eine von namhaften Designern entwickelte kuratierte Ausstellung, und die eigene Kommunikationsplattform auf shift-mobility-ifa.com. Partner sind Unternehmen aus der internationalen Mobilitätsindustrie: DEKRA, Shell, Autostadt, Hyundai, Porsche, BMW, SPIN (Tochterunternehmen Ford), UPS sowie die Bridgestone Mobilty und ARVATO.Ein weiterer Höhepunkt der SHIFT Mobility 2020 ist die FUTURE CANDY LAND-Premiere. Im Stil eines Themenparks stellt die Hamburger Kreativschmiede FUTURE CANDY innovative Mobilitätslösungen und neueste technologische Entwicklungen vor. Besucher können die Produkte direkt vor Ort am Stand testen oder auf einem extra eingerichteten Testparcours ausprobieren. Besonderes Highlight: Unter dem Motto #RacingForTheClimate eröffnet Le-Mans-Sieger und DTM-Champion Mike Rockenfeller live die SIM Racing Serie.Roland Clement, Geschäftsführer Autostadt und Partner der SHIFT Mobility 2020: "Wir alle setzen uns zunehmend mit unserem globalen Lebensumfeldern auseinander und stellen Fragen, die uns als Gesellschaft betreffen. Wie organisieren wir künftig Mobilität und wie sehen intelligente Städte aus? Die SHIFT Mobility ist - genau wie die Autostadt - ein idealer Ort für derartige Fragestellungen. Sie bietet damit Raum für frische Ideen und Potenzial für deren Umsetzung."Sie möchten sich als Journalist für das Event akkreditieren? Bitte nutzen Sie dafür den folgenden Link: https://bit.ly/3awrwPpÜber SHIFT Mobility:SHIFT Mobility ist ein internationales und interaktives Format, das sich mit der Zukunft der Mobilität und ihrer Öko-Systeme befasst. Zentraler Treffpunkt der SHIFT Mobility-Community ist die jährliche Convention samt kuratierter Ausstellung im Rahmen der IFA, der weltweit führenden Consumer Electronic Show. SHIFT Mobility ist ein Tochterunternehmen der Messe Berlin.Darüber hinaus präsentiert sich SHIFT ganzjährig mit einer eigenen Kommunikationsplattform und mit eigenen Boutique-Events vor Ort auf internationalen Events wie der CES in Las Vegas, der SXSW in Austin, dem Salone del Mobile in Mailand, dem Smart Mobility Summit Tel Aviv, der CoMotion LA sowie der SHIFT Mobility Week im Juni 2021.Tickets: Wegen der hohen Hygiene-Standards wird 2020 nur ein limitiertes Kartenkontingent für die SHIFT Mobility zur Verfügung stehen. Informationen dazu unter shift-mobility-ifa.com (https://shift-mobility-ifa.com/).Pressekontakt:John Warning Corporate CommunicationsPhilipp KrügerTelefon: 040 - 533 088 78E-Mail: p.krueger@johnwarning.deOriginal-Content von: SHIFT Mobility, übermittelt durch news aktuell