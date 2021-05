SHIBA INU: Warum ist sie plötzlich in die Höhe geschossen?

SHIBA INU (SHIB), eine Meme-Münze, hat bisher über 760% auf einer Sieben-Tage-Trailing-Basis gestiegen – als die Kryptowährung mit den höchsten Gewinnen in diesem Zeitraum, nach CoinMarketCap Daten.

SHIB ist in einem Zeitraum von sieben Tagen um 768,91% in die Höhe geschnellt und wurde bei Redaktionsschluss am Sonntagabend um 1,01% über 24 Stunden höher bei 0,00001525 $ gehandelt. SHIB behauptet, es hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung