SHARE THE POWER: Das neue Rugged Smartphone Cat® S41 ist Smartphone und Powerbank in einem

Berlin (ots/PRNewswire) -Das neue Rugged Phone Cat S41 von Cat phones feiert auf der IFA2017 Weltpremiere. Mit einem 5.000 mAhAkku, dem kratz- und bruchsicheren 5" HD- Display, einemAchtkernprozessor mit einer Taktung von 2,3 GHz sowie einer 13 MPHauptkamera erledigt das Cat S41 flugs anfallende Aufgaben - und zwarauch unter extremsten Einsatzbedingungen: Denn das Cat S41 erfülltsowohl die Zertifizierung IP68 als auch die Militärnorm MIL SPEC810G. Darüber hinaus verfügt das Cat S41 über eine Battery-Share-Funktion, das heißt der Akku ist stark genug, um quasi alsPowerbank andere Geräte und Zubehör aufzuladen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8166453-share-the-power-rugged-cat-s41-smartphone/Das Cat S41, Nachfolger des Cat S40, richtet sich anprofessionelle Anwender aus den Bereichen Bau und Handwerk,Landwirtschaft, Sicherheit, Fahrzeugreparatur uvm. Aufgrund seinertechnischen Ausstattung ist das Cat S41 auch der optimale Begleiterfür Outdoor- Sportler und Abenteurer, die einen verlässlichen Partneran ihrer Seite zu schätzen wissen.Der 5.000 mAh Akku des Cat S41 garantiert eine Standby-Zeit vonbis zu 44 Tagen oder eine 3G-Gesprächszeit von bis zu 38 Stunden:Perfekt für Tage und Situationen ohne die Gelegenheit, das Gerätaufzuladen.Aus Rugged Phone wird PowerbankMit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel kann das Cat S41 einanderes Gerät oder Zubehör aufladen. Die Ladefunktion wird gestoppt,sobald ein zuvor vom Nutzerfestgelegter Minimal-Akku-Level auf dem Cat S41 erreicht ist.Dieser wird einfach über einen Kontrollregler in einer integriertenApp gesteuert und markiert. Beim Einsatz des Cat S41 als Powerbankgibt das dem Anwender die Sicherheit, für den Smartphone-Betriebimmer genügend Akkukapazität frei zu haben - ohne den Level ständigkontrollieren zu müssen.In einer Studie mit ca. 22.000 Cat phones-Kunden sehen mehr alsdrei Viertel (76%) der Befragten eine lange Akkulaufzeit alsessentiell an, für 98% stellt dies ein entscheidendes Key Featuredar. Die Umfrage zeigte auch, dass 76% der Befragten ihrvorheriges Smartphone - oftmalseinziges Kommunikationsmittel - schon einmal beschädigt hatten undsie so vor gravierende Probleme gestellt wurden. Was nichtüberrascht: 94% der Cat phones User schätzen ihr Phone besonders fürdie besondere Sturzsicherheit, 71% gaben an, dass Ihnen einkratzsicheres Display sehr wichtig ist."Das Cat S41 ist ein Smartphone ohne Kompromisse - exakt für dierauen und extremen Umgebungen konzipiert, in denen unsere Kunden ihreTelefone im Einsatz haben. Aufgrund der Studienergebnisse haben wirgenau darauf geachtet, das Cat S41 so zu produzieren, dass es genauden Anforderungen unserer Kunden entspricht: Ein leistungsstarkes,robustes Smartphone mit einem extrem kraftvollen Akku", so PeterStephens, CEO der Bullitt Group, weltweiter Lizenznehmer der MarkeCaterpillar im Bereich Mobilgeräte und Zubehör.Das Rugged Phone Cat S41 ist nach IP68 wasser- und staubdicht underfüllt die strenge MIL SPEC 810G-Zertifizierung. Das Phone überstehtStürze auf Beton aus bis zu 1,80 Meter Höhe aus allen Positionen. Esist wasserdicht bis zu 2 Meter Wassertiefe bis zu einer Stunde und inder Lage, extremen Temperaturschwankungen standzuhalten. Das großeund helle 5 Zoll (12,7 cm) Display wird durch das neueste, kratzfesteCorning® Gorilla® Glass 5 geschützt und kann sogar bei extremerSonneneinstrahlung genutzt werden. Der Touchscreen ist mit nassenFingern und auch mit Handschuhen zu bedienen. Die Kamera des Cat S41lässt sich auch als Unterwasserkamera verwenden.Merkmale im Überblick:- Extrem leistungsstarker 5.000 mAh Akku mit bis zu 44 TagenStandby-Zeit, 38 Stunden 3G Gesprächszeit- Battery-Share-Funktion: Nutzung als Powerbank für andere Geräte undZubehör - Kabel inklusive- Sehr helles 5'' (12,7 cm) FHD- Schnellladefunktion- Komplett wasser- und staubdicht (IP68-zertifiziert), sturzsicheraus bis zu 1,80 Metern Fallhöhe, MIL SPEC 810G-zertifiziert,geschützt durch Gorilla® Glass 5- Beständig gegen Salznebel, Sand, Staub, Schmutz, Vibrationen undDruck- Android(TM) Nougat- 32 GB ROM, 3 GB RAM, erweiterbarer Speicher (microSD(TM) bis zu 2TB)- Media Tek Octa-Core 2,3 GHz Chipsatz- 13 MP Unterwasser-Hauptkamera mit LED-Blitz, Autofokus mit PDAF, 8MP Frontkamera - beide als Unterwasserkamera zu nutzen- LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi- Texturierte, extra griffiges Oberflächendesign- Programmierbare Shortcut-Taste für Push to Talk (PTT), SOS (LoneWorker App) oder für Taschenlampen- / Kamerafunktion- Übersichtliche App- und Content-VerwaltungDas Cat S41 ist zu einer UVP von 449 Euro (inkl. MwSt.) erhältlichund kann ab dem 31. August auf http://www.catphones.com, imFachhandel und bei Telekommunikationsanbietern vorbestellt werden.Über die Bullitt Group:Die Bullitt Group designt, produziert und vertreibt in Kooperationmit global agierenden Marken Konsumelektronikgeräte, wieMobiltelefone, Audioprodukte und andere verbundene Geräte undZubehörteile in weltweit über 60 Länder. Bullitt ist weltweiterLizenznehmer für Cat (Caterpillar Inc.), Kodak und Land Rover fürMobilgeräte und Zubehör. Der Hauptsitz von Bullitt ist in Reading(UK) mit Niederlassungen in Taipeh (Taiwan), Shenzhen (China) und NewYork (USA).Über Cat phones:Die Marke Cat steht für Vertrauen, Haltbarkeit, Zuverlässigkeitund Qualität. Die Cat DNA ist in jedem Cat Gerät und dem Zubehör zufinden, die durch Bullitt Mobile Ltd angeboten werden, der weltweiteLizenzinhaber von Cat Mobiltelefonen, Devices und Zubehör, dergrenzenlose Erfahrungen mit robuster Mobilität bietet. Für diedrahtlose Kommunikation wurde ein neues Produkt geschaffen, das derVielfalt der Bedürfnisse für ein anspruchsvolles Leben gerecht wird.Weitere Informationen über Cat phones finden Sie unterhttp://www.catphones.com©2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILTFOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "PowerEdge" trade dress as well as corporate and product identity usedherein, are trademarks of Caterpillar and may not be used withoutpermission. Bullitt Mobile Ltd is a licensee of Caterpillar Inc.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550499/Cat_phones_S41_Front.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8166453-share-the-power-rugged-cat-s41-smartphone/ (https://www.multivu.com/players/uk/8166453-share-the-power-rugged-cat-s41-smartphone/)Pressekontakt:+49 89 92131 51-60 / -70E: catphones@havanaorange.deOriginal-Content von: CAT Phones, übermittelt durch news aktuell