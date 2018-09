SHADOW OF THE TOMB RAIDER ist ab sofort erhältlich / Lara Croft is back: Square Enix veröffentlicht neuestes Videospiel der bekannten Actionheldin (FOTO)

Hamburg (ots) -Weltweit hat sich die Tomb Raider-Serie über 63 Millionen Malverkauft, jetzt geht's für die Archäologin Lara Croft weiter: Inihrem neuen Abenteuer SHADOW OF THE TOMB RAIDER verfolgt sie dieGeheimorganisation Trinity bis nach Süd- und Mittelamerika, muss dieMenschheit vor einer Maya-Apokalypse retten und furchtloser sein alsje zuvor! Das Spiel ist der dritte Teil der Serien-Neuauflage und imHandel für Xbox One, PlayStation4 und PC erhältlich.Um den Release des Action-Hits zu feiern, veröffentlicht SquareEnix einen atemberaubenden Launch-Trailer, der den größten Moment imLeben von Lara Croft beleuchtet. Das Video können Sie hieranschauen: https://www.youtube.com/watch?v=GVXodvP56tA"Ich war bereits Teil von Laras Neuanfang mit TOMB RAIDER aus demJahr 2013", sagt Dan Chayer-Bisson, Game Director beiEidos-Montréal. "SHADOW OF THE TOMB RAIDER bietet etwas Besonderesfür jeden, ob dies nun euer erstes TOMB RAIDER-Erlebnis ist oder ihrbereits jeden einzelnen Teil gespielt habt. Das Team und ich sindstolz auf das, was wir geschaffen haben, und hoffen, dass die FansLaras größten Moment genießen werden."Was ist neu?Eine der größten Neuerungen im aktuellen Game: DerSchwierigkeitsgrad der Bereiche "Geschicklichkeit", "Kampf" und"Rätsel" ist individuell und jederzeit anpassbar. Somit ist es auchfür unerfahrene Spieler schnell möglich, sich ins Spiel einzufinden.Zudem besucht Lara Paititi - die verlorene Stadt der Inka. Hier stößtLara auf viele Nebenmissionen und Ureinwohner, mit denen sieinteragieren kann - eigens dafür lernt sie indigene Sprachen. Auchfür reichlich Action ist gesorgt - Spieler erwartet nochgefährlichere und kniffligere Abenteuer als je zuvor, wie immerverpackt in einer Hollywood-reifen Story.Und worum geht es?In SHADOW OF THE TOMB RAIDER macht Lara Croft Jagd auf dieGeheimorganisation Trinity, die für den Tod ihres Vatersverantwortlich ist. Trinity ist in Lateinamerika auf der Suche nachzwei Maya-Artefakten und will das Schicksal der Menschheit besiegeln.Lara will das um jeden Preis verhindern und löst versehentlich eineApokalypse aus. Um die Menschheit zu retten, durchlebt dieActionheldin ihre dunkelsten Stunden: Sie muss furchtloser sein alsjemals zuvor und sich nicht nur brutalen Gegnern und schwerenPrüfungen im Dschungel stellen, sondern auch ihr Schicksalakzeptieren und ihrer Bestimmung als Tomb Raider folgen. Die Popularität der Marke führte zu einerReihe an Blockbuster-Kinofilmen basierenden auf dem originalen TombRaider und dem Reboot aus dem Jahr 2013. Lara Croft ist eine Ikone -und das nun schon seit über zwei Jahrzehnten. Die aktuellste Episodeder weltbekannten Serie, RISE OF THE TOMB RAIDER, hat über 100 "Bestof"-Nominierungen und Awards erhalten und gehört zu denbestbewerteten Videospielen der aktuellen Hardware-Generation. Alldas macht Tomb Raider zu einem Muss für Action-Adventure-Fans.Über Square Enix Ltd.Square Enix Ltd., Teil der Geschäftseinheit Square Enix Europe,veröffentlicht und vertreibt in Europa und anderen PAL-GebietenUnterhaltungsinhalte der Square Enix Group, zu der unter anderemSQUARE ENIX®, EIDOS® und TAITO® gehören. Darüber hinaus verfügtSquare Enix Ltd. über ein weltweites Netzwerk an Entwicklungsstudios,wie z. B. Crystal Dynamics® und Eidos Montréal[TM]. Die Square EnixGroup kann mit einem beeindruckenden Portfolio an Markenrechtenaufwarten, darunter: FINAL FANTASY®, das sich weltweit mehr als 141Millionen Mal verkauft hat, DRAGON QUEST®, über 76 Millionen Malverkauft, sowie TOMB RAIDER®, mit weltweit über 66 Millionenverkauften Einheiten, und dem legendären SPACE INVADERS®. Square EnixLtd. ist eine in London ansässige, hundertprozentigeTochtergesellschaft von Square Enix Holdings Co., Ltd.Über Eidos-MontréalEidos-Montréal (ein Studio von Square Enix) konzentriert sich aufdie Entwicklung fesselnder, eindringlicher Videospiel-Abenteuer. Inden letzten 10 Jahren hat das Team die Deus Ex-Serie wiederbelebt undden aktuellsten Teil der Thief-Reihe produziert. Außerdem nimmtEidos-Montréal eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der TombRaider-Marke ein. Um die Kreativität des Studios vollständig zunutzen, haben die Entwickler mit der topmodernen Dawn Engine eineeigene Technologie-Lösung erschaffen. 