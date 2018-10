SG Flensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg: das Spitzenspiel im Achtelfinale des DHB-Pokals am Mittwoch live und exklusiv im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD berichtet am Mittwoch ab 18.30 Uhr live, auchim frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und inder Sky Sport App- Sky Experte Martin Schwalb und Karsten Petrzika kommentieren dasDuell in der Flens-Arena, Dennis Baier ist als Moderator im Einsatz- Die Auslosung des Viertelfinals mit Dominik Klein und AndreasWäschenbach am Donnerstag ab 16.00 Uhr ebenfalls live und exklusivauf Sky Sport News HDMit dem Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem SCMagdeburg erwartet Handballfans im Achtelfinale des DHB-Pokals einechtes Spitzenspiel. Sky Sport News HD überträgt die Begegnung in derFlens-Arena am Mittwoch ab 18.30 Uhr live für jedermann freiempfangbar.2015 und 2016 standen sich beide Vereine jeweils im Finale desDHB-Pokals gegenüber, wobei jede Seite jeweils ein Duell für sichentscheiden konnte. Aktuell sind die beiden Klubs das Maß der Dingein der DKB Handball-Bundesliga. Der Deutsche Meister aus Flensburgsteht nach neun Siegen in neun Spielen an der Spitze, der SCM konnteneun seiner bislang zehn Partien gewinnen und liegt mit der bestenTordifferenz aller Vereine auf dem zweiten Platz.Drei Wochen bevor beide Mannschaften an gleicher Stelle in derLiga aufeinandertreffen, geht es am Mittwochabend um den Einzug indas Viertelfinale des DHB-Pokals. Moderator Dennis Baier begrüßt dieZuschauer um 18.30 Uhr live in der Flens-Arena. Ebenfalls mit von derPartie sind Sky Experte Martin Schwalb und Karsten Petrzika, die dieBegegnung kommentieren.Die Live-Übertragung des Spitzenspiels zwischen Flensburg undMagdeburg am Mittwoch wird im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie imfrei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in derSky Sport App ausgestrahlt.Die Viertelfinal-Auslosung am Donnerstag ebenfalls live bei SkySport News HDWie es für den Gewinner der Begegnung in Flensburg und die siebenweiteren Gewinner der Achtelfinal-Paarungen weitergeht, erfahrenHandballfans am Donnerstag ebenfalls exklusiv bei Sky Sport News HD.Unter der Leitung von Andreas Wäschenbach, GeschäftsleitungSpielorganisation der DKB Handball-Bundesliga, wirdEx-Nationalspieler Dominik Klein dann die vier Viertelfinal-Partienauslosen, in denen am 18. und 19. Dezember die Teilnehmer des REWEFinal Four 2019 in Hamburg ermittelt werden. Die Auslosung im Studiovon Sky Sport News HD beginnt um 16.00 Uhr und wird live und freiempfangbar übertragen.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell