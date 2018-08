SGS erweitert Laborkapazität in Genf

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Zürich (awp) - Der weltweit grösste Warenprüfkonzern SGS erweitert seine Labor-Kapazitäten am Standort Genf. Das neue Labor mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern werde die neuen Test-Verfahren für bio-pharmazeutische Produkte anbieten, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hiess.

Das neue Labor soll gegen Ende des dritten Quartals den Betrieb aufnehmen und ergänzt die vorhandene 800 Quadratmeter grosse Einrichtung in Genf.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten